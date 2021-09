Susana Zabaleta criticó a Eduardo Verástegui por su opinión sobre las parejas homosexuales

En el mes de abril el actor fue invitado por la Asociación La Familia Importa (AFI), la cual es una organización provida en Guatemala. (Susana Zabaleta y Eduardo Verástegui) (Foto: Cuartoscuro)

Eduardo Verástegui ha estado en la polémica por sus comentarios en contra de la despenalización del aborto en México y también por su opinión que realizó al no aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo y Susana Zabaleta arremetió contra el actor.

Fue en una conferencia de prensa retomada del programa Sale El Sol, donde la cantante habló del nuevo musical llamado The Prom -en el cual se explica la importancia de respetar las preferencias sexuales de otras personas, Zabaleta fue cuestionada por la postura de Verástegui al estar en contra de las parejas homosexuales.

“Yo creo que se reduce una frase que siempre dicen que es: ‘Lo que te choca te checa’, entonces con la pena, pero eso pasa. ¿Por qué a la gente le agrede algo que no tiene nada que ver con su vida? ¿No? A ti qué, a mí qué si el señor le da un beso a otro señor y es feliz. Yo lo respeto a él, hasta a Paty Navidad respeto”.

La actriz también ha criticado sus compañeros que ahora se dedican a la política (Foto: Instagram @paparazzamx)

La actriz también recordó que ha sido atacada por su forma de pensar e incluso cuando ella estuvo en una relación con una persona 19 años menor a ella fue duramente criticada. “Yo viví 5 años con una persona 19 años menor que yo, y la cantidad de críticas que recibí, no sólo de la prensa sino de la gente que decía: ‘quién se cree, por qué, ya le llegó lo cougar y entonces ella es la que le paga’, por qué, en qué te afecta mi felicidad. Llegó al punto en el que tuve que hacer esa relación en secreto”.

La actriz también habló sobre las famosas que están enfrentando problemas con las autoridades por su supuesta evasión fiscal como Gloria Trevi y Laura Bozzo. “Tenemos que pagar impuestos aunque seamos actores y artistas, no hay manera de escaparse de eso. Yo lloro cada vez que pago impuestos, me choca pagar impuestos, me da mucho coraje y lo digo”.

Susana Zabaleta fue una de las invitadas en el "Gay Pride Virtual LGBTTTIQ+ CDMX 2021" (Foto: Cuartoscuro)

Y relató una anécdota que tuvo con su contador: “Me acuerdo una vez que Fidel Serrano, que es mi contador, platicamos y le dije: ‘Es que no puede ser que no pueda deducir absolutamente nada, estoy hasta la madre’”.

El pasado 8 de septiembre Eduardo Verástegui condenó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde su cuenta de Twitter. Después de que se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto, el actor tachó de “irresponsables” a los ministros de la Corte y criticó la decisión que fue tomada.

Eduardo Verástegui, fue el asesor para el gobierno de Estado Unidos para mejorar la situación de los 60 millones de hispanos que viven en ese país. (Foto: Instagram/@eduardoverastegui)

“Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje”, comenzó en su mensaje. “Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán”.

El primer tuit del actor fue recibido por una ola de comentarios en contra de su postura. Sobre todo, los usuarios criticaron que el actor atribuyera el sismo de 7.1 grados en Guerrero a la despenalización del aborto.

Una hora después aseguró que “el mensaje de los irresponsables Ministros de Justicia es: ‘¡Adelante, ya pueden matar a sus bebés!’” y comentó que el pueblo mexicano “le cobrará caro este legado sangriento” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

SEGUIR LEYENDO: