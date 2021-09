Irán Castillo anunció un nuevo embarazo e hizo oficial su compromiso: “¡Feliz de casarme contigo!”

(Foto: Instagram: @castillo.iran)

Irán Castillo y Pepe Ramos conmovieron a las redes sociales con el anuncio de su compromiso y su embarazo a través de posts en sus cuentas oficiales de Instagram.

En el post compartido por la actriz y cantante se lee: “¡Feliz de casarme contigo, gran hombre de mi vida!. ¡Gracias por todo mi vida, felicidades por tu cumple y por nuestro bebé que viene en camino!”

En las fotografías compartidas por la pareja, también aparece la pequeña hija de Irán, Irka, a quien se le ve emocionada por convertirse en hermana mayor.

A sus 44 años, la cantante y actriz de producciones como: S.O.S Me estoy enamorando y La Mexicana y el güero brilla de felicidad junto a su pareja, con quien tan solo unos meses atrás confirmó su relación.

Fue en el mes de marzo que Irán Castillo hizo pública su relación con Pepe Ramos, tras los rumores que circulaba. Además, tras casi haber pasado un año de su ruptura amorosa con Pascacio López, la actriz reveló que actualmente se encontraba en una relación feliz, estable y en donde se sentía valorada, amada y respetada.

Anteriormente, la actriz ya había expresado que se quería casar con Pepe en una entrevista con Canal 6. Cuando se le preguntó si quería casarse con su pareja, la actriz contestó: “Muy feliz, muy tranquila, muy estable, si, si, si, sí que suenen que suenen las campanas de bodas”.

Irán Castillo se ha destacado en telenovelas y producciones de películas, pero en los últimos meses, se destacó por lanzar música nueva en colaboración con Agrupación Cariño.

“Hicimos ese dueto también hace ya un ratito, hace como un año y lo habíamos hecho para una película y luego siempre no y me hablaron hace poquito y me dijeron que estaba padrísimo que ¿Por qué no lo sacábamos como sencillo? y les dije que era una buena idea, ya grabamos el video y está en todas las plataformas se llama ´Me Muero´” comentó Castillo para Canal 6.

Además, confesó que el próximo año le gustaría salir de gira con la serie de conciertos que ya tenía programados desde antes de la pandemia.

En cuanto a las telenovelas, Irán se encuentra actualmente actuando dentro de la novela de Televisa S.O.S, me estoy enamorando en donde interpreta a Sofía. Esta novela se ubicó como la emisión más vista en su horario, al registrar 2.5 millones de personas, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México.

Por su parte, su última participación en la pantalla grande con su película: The Exorcism Of God fue seleccionado para participar en el Festival Internacional de cine de Cataluña.

“Es una película de terror que filmé, ya tiene como un año y medio de hecho, pero ves que se tardan en el post y todo, y más en esta que tiene efectos y demás, pero la verdad es que la hicieron con una calidad increíble.” , comentó la protagonista de Enemigo Íntimo para Canal 6.

“Esto en especial es algo que nunca había hecho en mi vida, nunca, nunca, nunca, nunca, es estar como poseída de esta manera como salgo ahí. Siento que es un trabajo que hice que valió la pena hacerlo, me siento orgullosa de ese trabajo como actriz”, finalizó la actriz.

La actriz se encuentra en uno de los mejores puntos de su carrera y de su vida, por lo que se le nota resplandeciente e impaciente por este nuevo capítulo en su vida.

