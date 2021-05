Survivor México: a quiénes señaló Gabo Cuevas por una supuesta infidelidad

Ex integrante de "Survivor México" aseguró que existe un trío amoroso entre tres competidores del reality (Foto: Instagram @adianezhzr / @pablo_marti_rivera / @nataliaalcoceroficial)

El pasado 11 de abril, Gabriel Cuevas se convirtió en el primer expulsado de Survivor México 2021 y protagonizó diversas polémicas a pesar de su corta estancia dentro del reality. Sin embargo, el reportero aún sigue dando de qué hablar debido a que aseguró que tres de sus ex compañeros tendrían una extraña cercanía.

Así lo dio a conocer en entrevista con la periodista Flor Rubio para el programa Fórmula Espectacular. De acuerdo con Gabo Cuevas, él tuvo la oportunidad de hablar con Brissia Mayagoitia, la última en ser eliminada de la competencia, quien le aseguró que notó “movimientos raros” en la noche entre tres integrantes de la competencia: Pablo Martí, Natalia Alcocer y Adianez Hernández.

“Brisia me contó el tema de que en las noches existían movimientos raros entre Pablo Martí, Natalia Alcocer y Adianez Hernández y eso que Adianez es casada y me sacó de onda. Y la palma se movía, se movía, no sé, como que ahí hay pecado, eso me huele a infidelidad y a un trío cochino entre ellos”, dijo Cuevas durante la emisión de Radio Fórmula.

De acuerdo con Gabriel Cuevas, Brissia Mayagoitia, la más reciente eliminada de "Survivor México", fue quien le reveló los detalles sobre la relación entre tres integrantes del programa (Twitter: @mexico_survivor)

El reportero también reveló que, de acuerdo con Brissia, los tres participantes dormían juntos y había movimientos raros entre ellos: “Qué cosa tan peligrosa, todos con pareja menos Natalia. Dice Brissia que de repente se le hacía raro cómo se comportaban en el tema de que dormían los tres juntos. Pablo en medio, entonces se pasaba de un lado, luego se movía del otro”.

“También Bella de la Vega me lo contó, que Natalia siempre le tiraba la onda a Pablo, siendo Pablo un hombre casado”, agregó. Además, Cuevas consideró probable que las versiones de sus compañeras sean ciertas, debido a los pocos límites que existen dentro de la producción: “En Survivor México es muy fácil hacer muchas cosas y la producción ni se da cuenta. Es muy fácil hacer cochinadas y más si tienes frío y estás bajo la intemperie. Me sacude la cabeza pensar que un hombre duerme en medio de dos mujeres”, concluyó.

Estos eventos tuvieron lugar a pocos días de que otros integrantes también generaron polémica. Se trata de Kristal Silva y Eduardo Barquín, quienes protagonizaron un emotivo momento en donde pasaron la noche juntos durante el exilio.

Ambos contendientes del reality deportivo durante su castigo en el exilio (Foto: Twitter @pelusitah04)

Ambos contrincantes de la tribu Jaguar tuvieron que cumplir con este castigo debido a una competencia que perdió su equipo. Por ello, estuvieron acostados dentro de la cárcel llena de lodo y, tras una plática en la que mostraron su química dentro del programa, la conductora de Venga la Alegría recargó su cabeza sobre el hombro de Barquín.

Esto provocó que diversos internautas emparejaran a los dos contendientes y hablaran acerca de la química que han demostrado durante el reality: “Kristal y Lalo harían buena pareja”, “Amo a kristal y lalo”, “NOOOO me muero de amor, que goals son, quiero un bff como Lalo”, “Me gustan juntos”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, también hubo reacciones de burla en redes sociales, debido a que Kristal mantiene una relación con el abogado Luis Ángel Garza, con quien se comprometió en 2019, pero su boda no se ha concretado debido a la pandemia mundial: “¿Por qué no apoyas a tu pareja, es porque está muy pegadita a Lalo?”, “Por algo no se casaron, ese algo es Lalo”, “y que no le digan en la esquina, el venao, el venao”, escribieron algunos usuarios en Twitter.

