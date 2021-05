Survivor México: la verdad detrás del supuesto veto a Natalia Alcocer en TV Azteca

Según rumores, Natalia Alcocer podría haber sido vetada de TV Azteca (Foto: Instagram / @survivormexico)

Tras la eliminación de Natalia Alcocer de Survivor México el pasado domingo 16 de mayo, se generaron especulaciones acerca de la relación que mantuvo la ex contendiente con la producción de TV Azteca; incluso se llegó a decir que fue “vetada” de la televisora.

Así lo dio a conocer “La Comadrita”, cuenta dedicada a difundir spoilers y rumores sobre el programa: “Tengo entendido que Natalia hizo berrinche porque la regresaban a México hasta el día de hoy y ella de YA quería regresarse al día siguiente de su salida para ver a sus hijas”, publicó la cuenta el lunes 17 de mayo.

Y es que un día antes, el domingo 16, “La Comadrita” difundió una conversación en donde una persona aseguraba haber visto desayunar a Natalia en un restaurante de la Ciudad de México, a pesar de que para ese momento aún no se había revelado la eliminación de la influencer.

Tuit en donde "La Comadrita" mostró una conversación de alguien que aseguraba haber visto a Natalia Alcocer antes de que se televisara su eliminación del reality (Foto: Twitter / @LaComadritaOf2)

Cabe recordar que el programa no es realizado en vivo, por lo que las episodios salen aproximadamente una semana después de haber sido grabados. Debido a esta condición y para evitar filtraciones, los concursantes eliminados deben esperar hasta el día que se emite el último episodio donde participaron para abandonar la isla y poder usar sus redes sociales.

De acuerdo con la cuenta, Natalia no respetó estos términos y eso provocó que fuera vetada de la televisora. Sin embargo, esta información fue desmentida el día de hoy cuando la influencer participó en el programa Venga la Alegría.

Al respecto, Alcocer publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje dirigido para quienes aseguraron que mantenía una mala relación con TV Azteca: “Soy tan odiada en Azteca que vean qué fea me dejaron, estoy preocupada. Imagínense si no fuera la más odiada”, dijo en tono irónico mientras mostraba cómo la producción la maquillaba y peinaba para su participación en el matutino.

Natalia Alcocer habla sobre los rumores de su mala relación con TV Azteca (Video: Instagram @nataliaalcoceroficial)

A pesar de que la también actriz no fue vetada, sí tuvo una polémica con Bella de la Vega durante su participación en Venga la Alegría debido a que la bailarina que recién abrió su Onlyfans denunció que sufrió bullying por parte de Alcocer durante el reality.

“Me hacían bullying y era gigante. Sí, sí era bullying”, gritó Bella de la Vega en reiteradas ocasiones contra su ex compañera, quien negó las acusaciones. Esto provocó que ambas atletas explotaran con una serie de insultos y descalificaciones.

“Ella ya lo sufría desde antes en el programa y lo que pasa es que aquí se decían las cosas. Por ejemplo, lo de los caracoles, eran cuatro caracoles tamaño salchicha coctelera que nos comimos”, recordó Bella sobre una prueba en la cual sus compañeros no le avisaron que podía comer los moluscos para no pasar hambre.

Bella de la Vega aseguró haber sufrido bullying por parte de Natalia Alcocer durante su participación en "Survivor México" (Fotos: @actrizbelladelavega / Instagram @nataliaalcoceroficial / Instagram)

La ex concursante profundizó en que nunca hubo un respeto hacia su persona y que además sus compañeros buscaron hacer todo tipo de acciones para provocar su eliminación: ”No había respeto, nunca lo hubo, ni educación”. Sin embargo, Alcocer no reconoció ninguno de estos reclamos.

“De mi parte siempre hubo mucha empatía y educación”, dijo Alcocer y aseguró que su trato siempre fue en buenos términos. Además, agregó que el malentendido fue debido al trabajo de edición del programa que la hacía ver abusiva en diferentes momentos: “Me editaron riéndome. Yo hago muchos gestos, pero me los agarraron y me los tomaron así. Yo respeto mucho a mis compañeros, a mí me da coraje ser despedida del programa”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: