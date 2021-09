“Soy una mujer real”: así reaccionó Chiquis Rivera ante las críticas por su atuendo en los Premios Billboard 2021

CORAL GABLES, FLORIDA - SEPTEMBER 23: Chiquis Rivera attends the 2021 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center on September 23, 2021 in Coral Gables, Florida. Rodrigo Varela/Getty Images/AFP (Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Chiquis Rivera sorprendió a sus seguidores de redes sociales, entre ellos alguno que otro hater, con un impactante mensaje sobre su figura y les dedicó una canción de Karol G.

La noche de este jueves 23 de septiembre se llevó a cabo la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, evento donde figuraron grandes personalidades del medio artístico tales como Belinda y su prometido Cristian Nodal, Karol G, Bad Bunny, Marc Anthony, Rosalía, Daddy Yankee, Paquita la del barrio, Maná, entre otros.

Minutos antes de que iniciara la ceremonia, las personalidades desfilaron sobre la alfombra roja y fue ahí donde Chiquis Rivera fue captada desde su llegada hasta su entrada al recinto. La cantante apareció con un vestido ceñido al cuerpo, look que resaltó sus curvas.

(Captura: @chiquis/Twitter)

Sin embargo, tras el majestuoso evento, la hija de Jenni Rivera no se contuvo ante las críticas que recibió por su aspecto físico y, desde sus redes sociales, publicó un empoderado mensaje. La empresaria resaltó la importancia del amor propio y lanzó una dedicatoria especial para quienes se atreven a juzgarla.

“Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de si misma, pero empezando con el corazón”, escribió en Twitter. ”Así que, a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que ¡me tienen sin cojones! así como a Karol G. Me amo a mi misma y también deberían”, añadió.

Con ello, la interprete de de Vas a volver quiso dar enviar un mensaje a todas aquellas personas que se atreven a juzgarla por la ropa que elije usar en su cotidianidad y, al mismo tiempo, mandar un mensaje positivo para las personas afectadas por los prejuicios sociales.

(Captura: @chiquis/instagram)

“No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que sí soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”, apuntó.

La expareja del cantante Lorenzo Méndez dejó entrever que a pesar de los constantes mensajes negativos que recibe sobre su cuerpo, ella se siente muy bien con su aspecto físico y seguirá luciendo la ropa que le gusta tal como lo hizo en la premiación.

Desde sus historias de Instagram, Chiquis Rivera compartió todo el proceso que tuvo que pasar para lograr lucir radiante en el tan esperado evento. La cantante aprovechó para repostear su sentido mensaje y añadió Se jodió to de Karol G, canción había referenciado en el tuit.

Tras su separación, la cantante se encuentra muy enamorada de Emilio Sánchez, un fotógrafo (Captura: @chiquis/instagram)

La artista latina de 36 años lució un vestido color naranja diseñado por Kimberly Larriana. De acuerdo con información de Telemundo, la prenda fue especialmente creada para Chiquis y se confeccionó con una tela elástica satinada dando la ilusión de tener cintas entrelazadas.

Del largo vestido resaltaron las aberturas que mostraron parte de su abdomen y dejaron al descubierto una de sus piernas. El look se complementó con unos broches plateados en forma de flor y unas zapatillas de un tono similar. La cantante explicó, en la misma charla, que estaba inspirado en el Mes de la herencia hispana.

“Ya terminó el verano pero en corazón no”, dijo la cantante sobre su atuendo en una entrevista para Telemundo.

Rivera se encuentra promocionando "Baila Así", colaboración que hizo con Thalía y Becky G (Captura: @chiquis/instagram)

Desde esa postura, Chiquis Rivera volvió a hacer frente a los comentarios negativos que suele recibir. Un ejemplo de ellos fueron las pasadas criticas que recibió por parte de Daniel Bisogno, quien desde Ventaneando dijo que estaba “Pasadita de tamales”.

“Yo le pondría una manzana. ¿tú crees que es necesario una foto así?… Déjeme decirle algo, hay gustos para todos, pero la Chiquis para mí está un poco pasadita de tamales, pero hay gente a la que le gusta”, declaró sobre una fotografía que publicó Rivera sin ropa y con una almohada cubriendo sus senos.

SEGUIR LEYENDO: