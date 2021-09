Extranjeros muy mexicanos: así fue como Niurka, Cecilia Galliano y Chiquis Rivera celebraron las fiestas patrias

Fotos: @niurka.oficial / @ceci_galliano / @chiquis

Como alguna vez dijo la cantante Chabela Vargas: “¡Los mexicanos nacen donde se les da la reching*** gana!” Niurka Marcos, Cecilia Galiano, Chiquis Rivera, Juan Soler y Livia Brito han demostrado ser orgullosamente mexicanos en su corazón aunque son originarios de otros países.

Las celebridades han demostrado tener toda la actitud mexicana, celebrando en grande en estas fiestas patrias aún en pandemia.

A pesar de que el grito de independencia no fue con público por segundo año consecutivo para evitar un contagio masivo entre los asistentes, no impidió que estas celebridades festejaran con orgullo en sus hogares el día de la independencia.

(Foto: Instagram: @ceci_galliano)

Cecilia Galliano compartió esta fotografía en donde se lee: “Gracias México por como me recibiste y trataste desde hace más 22 años que llegue con tantas ilusiones de conocer este hermoso país, su cultura , su gente .. la comida ... y hoy después de tantas vivencias , llanto , alegrías he formado mi Familia , mis amigos, mi trabajo”.

“Agradezco a toda las personas que de alguna manera se cruzaron en mi camino o yo en el suyo y me abrieron la puerta de su casa Gracias ! No es fácil siempre ser extranjera como a veces me llaman .. Pero yo elijo como siempre digo dónde vivir y Hoy te vuelvo a elegir México. Feliz día México”, comentó la actriz con una serie de fotografías en donde se le observa portando un poncho con la bandera mexicana en Xochimilco.

(Foto: Instagram: @Niurka.oficial)

Por su parte, la cubana y vedette Niurka Marcos publicó esta fotografía en su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve con un sombrero mexicano y rodeada de decoración mexicana.

“Viva México, cabron**, feliz día de la Independencia” comentó la bailarina en la descripción de la fotografía

La “Emperadora” ha mencionado con anterioridad que se siente muy agradecida con nuestro país por todas las oportunidades que le ha dado y ha demostrado que ella es mexicana de corazón aún si no nació en México.

Fotos: @Chiquis / Instragram

Por otra parte, Chiquis Rivera, quien nació en Long Beach, California, también demostró cómo celebró las fiestas patrias.La cantante publicó una serie de historias en Instagram en donde se le ve cocinando un platillo especial al ritmo de su nueva canción: “Baila Así”.

La canción es una colaboración musical que lleva preparando desde noviembre del año pasado de la mano con Thalia, Becky G y Play N Skillz.

(Foto: Instagram: @juansolervalls)

Por su parte, el actor Juan Soler compartió esta fotografía en sus historias de Instagram, en donde podemos ver a la bandera mexicana por todo el rostro del actor.

Aunque no compartió fotografías de su celebración, el actor ha demostrado en múltiples ocasiones ser amante de nuestro país y confirmarnos que el es mexicano de corazón.

El argentino ha trabajado de la mano con grandes actores mexicanos como: Itatí Cantoral, Daniela Castro, Silvia Navarro y José Ron. Su participación en producciones de televisión mexicanas lo han logrado colocar como un actor destacado de nuestro país.

(Foto: Instagram: @Liviabritopes)

Por último, la cubana Livia Brito celebró en casa con sus familiares y amigos viendo el famoso grito de independencia de AMLO por la televisión.

En las historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “La desalmada” muestra que en su casa hubo un festín de antojitos mexicanos que compartió con sus invitados.

Tanto ella como los otros artistas mencionados no necesitaron ser mexicanos de nacimiento para demostrar su amor y cariño por el país. Desde sus trincheras, los actores demostraron que el aprecio que les ha dado el público mexicano, a través de los años, ya los ha hecho sentirse mexicanos.

SEGUIR LEYENDO:

“La sexualidad es un tabú que está lleno de estereotipos”: Maite Perroni habla de “El juego de las llaves”