“La vacuna me salvó”: Laura Flores invitó a inmunizarse tras su experiencia con COVID-19

Laura Flores compartió su experiencia con el COVID-19 y cómo su contagio no fue para más gracias a la vacuna (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Hace un mes Laura Flores fue diagnosticada con COVID-19 en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity México, no presentó síntomas fuertes y esto lo agradeció a la vacuna, pues piensa que de no haber sido inmunizada, su panorama habría sido peor.

Laura Flores compartió hace unas semanas que se sentía feliz de haberse recuperado de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 la cual, aunque no la llevó a la hospitalización, sí la preocupó ya que tuvo que enfrentarla estando sola y desconocía cómo su cuerpo podría reaccionar.

“Fue como si me cayera un balde de agua helada. Fue una impresión muy fuerte porque uno siempre tiene la idea de que no te pasará nada. Me preocupé muchísimo y me dio mucho nervio, ya que pese a que estoy vacunada, uno no sabe si se pondrá mal o no. A pesar de toda la información que uno tiene, el miedo siempre está presente, y eso no es bueno porque te baja las defensas”, confesó la actriz a TvyNovelas.

Flores pidió a la gente vacunarse para prevenir ser hospitalizados (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Lo más difícil para ella fue el tener que confrontar el miedo y la incertidumbre que le causó la enfermedad, pues en realidad los signos que se presentaron en su cuerpo no fueron tan fuertes como en otras personas.

Según relató, sus síntomas fueron los más comunes -pérdida de olfato y gusto, presión en el pecho y congestión nasal-, aunque no llegó a tener fiebres altas y la mialgia provocó que una operación de hace años le volviera a doler.

“Yo tengo una rodilla operada que tiene unos clavos, y cuando me dio COVID sentí un dolor en la rodilla de muerte y no estaba haciendo ningún tipo de actividad porque estaba guardando reposo. Luego de salir negativa, la rodilla me seguía doliendo y he tenido que usar rodilleras e ir al médico”, recordó.

Laura aseguró que ella sigue utilizando cubrebocas fuera de casa, sin importar a dónde vaya (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Ahora Flores ya se ha recuperado casi por completo, sin embargo, su olfato no ha regresado al 100%. Pese a que todavía sufre las secuelas, dijo sentirse afortunada de finalmente poder estar de nuevo en casa, en compañía de sus hijos y en el programa de Telemundo Así se baila.

La actriz recibió un tratamiento basado en diferentes vitaminas, medicamentos y antibióticos, pero nunca probó el dióxido de cloro para su recuperación.

Laura dijo desconocer de qué forma se contagió, pues ha tomado todas sus precauciones, incluso después de haberse vacunado, pero la COVID-19 es “como la humedad en las paredes, se te mete por donde menos lo imaginas”, dijo.

La actriz comentó que desconoce en dónde pudo haberse contagiado (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Hoy la protagonista de Gotita de Amor pidió al público que se vacunara contra el COVID-19, pues confía plenamente en que fue el inmunológico el que previno un escenario peor, pues dijo “yo creo que la vacuna me salvó de ponerme peor”.

Agregó que ella sigue tomando las mismas medidas para prevenir otro contagio y ha decidido incentivar a sus hijos para que hagan lo mismo, pues pese a que el lugar en donde vive ya mucha gente no se cuida, ella piensa que es necesario seguir siendo precavida, utilizando cubrebocas y evitando lugares con mucha gente.

“(Recomiendo) Primero que se vacunen, y segundo, que sigan cuidándose. Yo vivo en Florida (Estados Unidos) y hay mucha gente que ya no se coloca la mascarilla. Mis hijos tienen prohibido quitarse el cubrebocas en la escuela y ya hay muchos alumnos que se lo quitan. Yo lo uso para donde quiera que vaya, y sigo evitando lugares cerrados que estén muy conglomerados”, compartió la actriz.

SEGUIR LEYENDO: