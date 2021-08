Laura Flores podría haberse contagiado de COVID-19 en casa del Rey Grupero

Laura Flores grabó un videoclip en el departamento del Rey Grupero (Fotografia Instagram: laurafloresmx)

Hace unos días Laura Flores se unió a la amplia lista de infectados de COVID-19 entre el elenco de MasterChef Celebrity, entre los cuales Rebecca de Alba y Paty Navidad destacan por haber requerido hospitalización. La actriz contó a detalle en un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram cómo fue que se contagió.

Laura comenzó el video publicado hace unas horas aclarando que ya contaba con ambas dosis de la vacuna Pfizer, pero como ella, nadie está exento de enfermarse aún contando con el esquema completo de vacunación.

Después de la aclaración, la actriz hizo una recapitulación de su itinerario desde el viernes 23 de julio hasta el miércoles 10 de agosto, día que la actriz se enteró de su contagio.

Laura Flores viajó desde Miami para participar en Masterchef Celebrity (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Las grabaciones de MasterChef Celebrity se detuvieron por primera vez hace más de tres semanas, cuando se informó del contagio de varios integrantes del programa, por lo que la producción del mismo decidió suspender las grabaciones.

Algunos de los participantes viajaron de regreso a sus lugares de origen pero Laura decidió quedarse en la Ciudad de México, ya que su hija y su esposo se encontraban en el lugar de visita.

Casi una semana después, se les pidió a los participantes regresar al set de grabaciones, donde se les practicaron más pruebas y algunas de las cuales salieron positivas, por lo que la producción decidió tomarse una pausa de diez días. Al enterarse de esto, Laura viajó a Miami con su familia para pasar juntos la cuarentena aunque ella había dado positivo a la prueba de antígenos como a la PCR.

La actriz se realizó múltiples pruebas de antígenos y PCR Foto: Instagram/@laurafloresmx

Una vez que terminó el aislamiento de diez días en Miami, Laura regresó el viernes 30 a México para grabar un videoclip con Andy Zuno en el departamento del Rey Grupero, quien accedió a que se grabara en su domicilio.

Al día siguiente la actriz se presentó en los estudios de Argos en Tlalnepantla para reanudar las grabaciones del reality de comida, ahí mismo se le entregaron resultados negativos de pruebas que se había realizado el día anterior.

Para el martes 10 de agosto, Laura sintió mínimos síntomas, a los cuales no dio mayor importancia porque le permitieron realizar sus actividades sin ninguna dificultad, sin embargo decidió realizarse de nueva cuenta ambas pruebas para asegurarse de que no tenía nada.

Laura Flores dijo una "mentira piadosa" para poder realizarse la prueba. (Foto: @laurafloresmx/ Instagram)

Laura citó a un técnico laboratorista en los estudios donde se encontraba laborando, y afirmó que “para que me permitieran hacerme el estudio, yo le dije a la producción ‘una televisora me mandó a hacerme estos estudios’. A eso yo le llamo mentiras piadosas ¿Por qué lo hice? Porque quería que me dejaran salir a hacerme la prueba”, por lo que pudo realizarse los estudios.

Un día después, Laura contó que “me presenté a grabar, ya estaba vestida, microfoneada y en la puerta del estudio, y en ese momento como estaban haciendo un poco de tiempo, fui al baño. Ya en mi camerino revisé el celular, porque no podemos entrar con teléfonos al estudio, y para mi sorpresa vi el resultado positivo, me cayó como balde de agua helada”, contó la actriz.

Laura se encuentra en cuarentena en la Ciudad de México (Foto: Twitter)

Flores notificó de inmediato a la producción, quienes le realizaron de nueva cuenta una prueba de antígenos, la cual también salió positiva. La actriz afirmó que desde ese momento regresó a su hotel para mantenerse aislada.

Aunque desearía estar en Miami al lado de su familia, la actriz afirma que está tratando de mantener la calma y serenidad para salir de la difícil situación. Asimismo, agradeció a quienes le mandan mensajes positivos y pidió que quienes la escuchan cuiden su salud.

