“Ahora a darle al baile”: así fue como Laura flores confirmó estar recuperada de COVID-19

Laura Flores está recuperada de COVID-19 (Foto: IG @laurafloresmx)

Con una actitud renovada y mucho ánimo, Laura Flores dio a conocer que por fin está recuperada tras haber contraído COVID-19.

Fue través de su cuenta de Instagram, donde la actriz compartió un video con sus seguidores para contarles sobre sus próximos proyectos.

“Recuperada del Covid-19 Gracias Dios!! ahora darle al baile”, escribió en su publicación que hasta el momento tiene más de 21 mil visitas.

Además, con el cabello completamente recogido y un maquillaje natural, Flores compartió en el audiovisual que actualmente se encuentra realizando muchas cosas.

“Hola, ¿Cómo están? bueno, yo estoy super activa haciendo mucho ejercicio... estoy muévelo muévelo, les va a encantar la sorpre nueva que ya viene en “Así se baila”. Les mando un beso que dios me los bendiga y vamos a moverlo”, externó.

Laura Flores iba a estar en este programa de cocina (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Ante estos sus seguidores no tardaron en reaccionar y en señalar que estaban muy contentos con la reaparición de la artista.

Desde menciones como: “Esoooooo que alegría verte bien y con todo el entusiasmo del mundo ya te quiero ver en la pista!!!” hasta “Me alegro de tu pronta recuperación Laura; y deseando ver tu participación en el programa. Un abrazo enorme desde Inglaterra”, la actriz recibió múltiples mensajes de afecto de diferentes partes del mundo.

Apenas hace unos días, Laura había compartido desde sus redes sociales como había sido su experiencia con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 y los síntomas que estuvo presentando.

“Estoy bien, de repente me mareo, pero estoy oxigenando muy bien. No tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida. Percibo muy poquito sabor, pero el olor para nada, no tengo capacidad de olfato, pero estoy bien tomando en cuenta de que existe gente que se encuentra hospitalizada”, declaró Laura.

Durante el video, también Flores decidió mandar una especie de indirecta para Patricia Navidad, celebridad que a lo largo de la pandemia ha negado la existencia del virus.

“Reitero que la vacuna es muy importante, no dejen de vacunarse, por favor háganlo. Ya dejen de dudar, que si esto es un invento, que si nos quieren meter un chip para controlarnos, no jueguen con su salud”, agregó.

La actriz se sinceró y reconoció que de no ponerse la vacuna su salud estaría deteriorada (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

La actriz se sinceró y reconoció que de no ponerse la vacuna su salud estaría deteriorada, así que invitó a los padres a vacunar a sus hijos y no negar la peligrosidad de la pandemia.

“Yo sin la vacuna no puedo decirles donde estaría ahorita. El lunes 23 cumplo 58 años, pero estoy sana y gracias a dios y la vacuna creo que estoy defendiéndome bastante bien de la enfermedad y creo que la mayoría de nosotros puede salir adelante”, explicó.

“No pongan en tela de juicio algo que está perfectamente avalado por la ciencia y los que saben. Se requieren de muchos años de escolaridad, de estudio, de ser científico y tener una preparación muy importante para que realmente puedas decir si algo funciona o no, dejen que la ciencia haga su trabajo” concluyó.

Cabe recordar que la actriz presuntamente se pudo contagiar durante las grabaciones de MasteChef Celebrity, programa en donde estaría colaborando. Ya que unas semanas atrás se dio a conocer que varios participantes del concurso dieron positivo al virus.

