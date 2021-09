Cuáles son los negocios de Luisito Comunica que le han permitido aumentar su fortuna

Luisito Comunica es uno de los influencers más importantes de México (Foto: Instagram)

Uno de los influencers más reconocidos e importantes dentro de los personajes de YouTube e Instagram es Luisito Comunica, el cual ha sido tanto criticado como querido por la audiencia mexicana. Desde que ha consolidado su fama, el poblano tiene negocios relacionados con restaurantes, una compañía telefónica, una marca de indumentaria, entre otros.

Su historia en YouTube inició en el 2007, cuando empezó con un canal en donde publicaba tutoriales para aprender canciones en piano, sin embargo, este no tuvo el éxito que esperaba. Después apareció en otros proyectos con enfoques distintos, pero fue hasta que Comunica se enfocó en su canal y consiguió un gran alcance en dicha plataforma.

Actualmente, su contenido se enfoca en viajes, tecnología, gastronomía y en exponer ciertos momentos de su vida diaria. Su canal de YouTube cuenta con más de 37 millones de suscriptores y muchos de sus videos superan las 30 millones de reproducciones.

Luisito Comunica compró una casa en Venezuela y la presentó en su YouTube (Foto: Instagram / @luisitocomunica)

Durante los últimos días ha estado envuelto en polémica debido a que recientemente adquirió una propiedad en Venezuela. Las críticas llegaron luego de que comentara que su costó fue “muy bajo”.

De acuerdo con el también llamado “Luisillo El Pillo”, la casa le costó un total de 20 mil dólares o 397 mil 512.00 pesos mexicanos. El youtuber informó que le vendieron la casa completamente amueblada: desde la cocina integral y eléctrica, refrigerador, hasta el famoso aire acondicionado, sillas, mesas, una cama, sillones, hasta sartenes, cubiertos, etcétera.

“Soy alguien que constantemente está buscando casas, departamento, me gusta estar informado en el tema y encontrar algo así por 20,000 dólares es muy raro, no pasa, no sucede. Me parece una buena oportunidad para invertir”, señaló el poblano.

En una entrevista para Forbes México explicó que aunque no sabe mucho de negocios, le emociona la idea de poder generar empleos.

Luisito Comunica anunció que es socio del restaurante de comida japonesa Deigo (Foto: Captura de pantalla)

Su primer negocio fue su marca de ropa “Rey Palomo”, la cual no cuenta con tienda física, su modo de venta es completamente virtual. En ella comercializa gorras, camisetas, chaquetas y una gran variedad de prendas.

Posteriormente puso sus ojos en la industria de las telecomunicaciones y creó una marca de telefonía llamada “Pillofon”.

También incursionó en el negocio de los restaurantes y se convirtió en uno de los socios de un establecimiento de cocina japonesa tradicional llamado Deigo & Kaito ubicado al sur de la Ciudad de México.

Hace unos meses lanzó su su propia marca de licor de tequila con sabor a tamarindo que llamada “Gran Malo”.

Recientemente abrió un segundo restaurante al cual llamó “Bolichera 21″, el cual ofrece ofrece un menú de gastronomía fusión japonesa, mexicana y china.

Uno de los primeros negocios que lanzó fue su compañía telefónica (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

En 2019 escribió un libro llamado Lugares asombrosos, en el que narra cómo son y qué costumbres tienen los sitios más increíbles a los que ha viajado. Esto significaría otro ingreso para el comunicólogo de formación.

Se estima que Luisito Comunica recibe, por publicidad que se presenta en YouTube, aproximadamente 160 mil dólares, que se traduce en unos 3 millones 200 mil pesos. Sin embargo, el youtuber podría aumentar la cantidad que recibe por publicidad por otros videos en los que haga menciones de algunas marcas.

Se ha comentado en diversos medios que, posiblemente, Luisito Comunica sea el influencer mejor pagado, pues se estima que sus ingreso anuales son de unos 4 millones de dólares, lo que serían unos 80 millones de pesos anuales.

Luis Arturo Villar Sudek, su verdadero nombre, cumplió 30 años a finales de marzo pasado.

