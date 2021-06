Susana Zabaleta criticó fuertemente a los actores que entraron a la política

Foto: Instagram @paparazzamx

La tarde de este jueves, el canal de Youtube Chisme no Like compartió una entrevista que le realizaron a Susana Zabaleta en la cual dio su opinión respecto a los actores que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y sus otros compañeros que decidieron dedicarse a la política.

Zabaleta dijo que era muy triste que un ser humano tuviera un precio, y que no entendían qué hay detrás de lo que hicieron, porque para Susana vender una creencia es como venderte a ti mismo “Alucino a todos aquellos que son compañeros y que se dedicaron de la noche a la mañana a la política, siendo que ni siquiera han acabado la secundaria”, añadió la también actriz teatral.

La cantante también aseguró que si se revisan los currículum para ver quién acabó la preparatoria y dónde está su carrera, muchos de ellos no cuentan con la educación media superior, cuestionando que puedan gobernar de un día para otro, y se mostró feliz por aquellos que no lograron ocupar un cargo en estas elecciones intermedias.

“Yo siempre les he dicho ´la caca flota, cuidado la caca flota´, y ya los vimos flotar, así que cada quien se dedique a lo suyo: el que haga tortillas, que se dedique a hacer tortillas, la que era miss no se qué, se dedique a ser miss y que Alfredo Adame no se dedique a hacer nada y así, ¿no?”, aseguró la protagonista de Sexo, Pudor y Lágrimas.

Destacó que su fuerte crítica hacia Adame fue por su forma de tratar a las mujeres.

En el mismo contexto, Javier Ceriani y Elisa Beristain criticaron a Gustavo Adolfo Infante, pues de acuerdo a una nota de Fútbol y más, el presentador de De Primera Mano, declaró que aquellos que participaron con historias a favor del Partido Verde hicieron bien en recibir el dinero. Beristain criticó su comentario, porque según ella, primero dice una cosa y después dice otra.

Chisme no Like retomó una publicacióm de Notimex del 23 de julio de 2015, en la cual se informaba que sancionaron al Partido Verde por la propaganda en redes sociales, y en la nota se puede apreciar los nombres de los famosos que participaron en la publicación de tuits en apoyo al PVEM, donde destacan Gustavo Adolfo, Miguel “El Piojo” Herrera, el grupo Camila, Oribe Peralta, Raúl Araiza entre otros.

También mostraron una captura de pantalla de un tuit de Gustavo mes y medio antes de la sanción, donde aseguró que no le pagaron por lo que hizo: “si a ustedes no les gusta el Partido Verde muy sencillo: No voten por el. A mi nadie me pagó nada, lo hice porque quise y ¿cuál es el problema?”, contrariamente, Elisa aseguró que la mañana de este jueves Adolfo Infante declaró que sí le pagaron por sus publicaciones.

La polémica de la ruptura de la veda electoral del sábado 5 de junio continuó, pues el día de hoy jueves la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer a través de un comunicado que junto a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) comenzarán una investigación de los mensajes que fueron difundidos por influencers y celebridades.

Esto se debe a que recibieron múltiples denuncias a través de sus sistemas de atención ciudadana, FEDENET y FEDETEL, en las que se señalaba que “presuntamente difundieron mensajes durante la veda electoral de las pasadas elecciones 2020-2021″.

Este miércoles, el INE puso en observación a la mayoría de las cuentas que se han enlistado, El Instituto comenzó a seguir a las 49 cuentas que presuntamente compartieron su apoyo al partido político.

