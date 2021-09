“Fue una dura prueba”: Sergio Mayer reapareció en redes sociales tras ser hospitalizado

Sergio Mayer compartió que su recuperación va bien y se siente mucho mejor después de días en el hospital (Foto: Cámara de Diputados)

Hace unos días Sergio Mayer fue hospitalizado tras presentar fuertes dolores por un virus, el cual le causó una hipoacusia, que es la pérdida súbita de la audición, pero hoy volvió a sus redes sociales hablando de su recuperación y la forma en su afección lo acercó a su hijo, Sergio Mayer Mori.

El pasado 10 de septiembre el ex diputado tuvo que ser internado después de que reaparició en su organismo un virus que años atrás atacó su oído izquierdo provocándole pérdida de audición. El martes de esta semana el actor regresó a su casa para recuperarse en compañía de su esposa Issabela Camil, y lo hizo con buenas noticias.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Sergio Mayer reapareció después de haber hecho ejercicio y reveló que se siente feliz de poder a disfrutar de su vida con normalidad, por ello gustoso habló de cómo fue enfrentarse a este problema de salud, el cual lo vio como una oportunidad para retomar viejas amistades y acercarse a su hijo, con quien había tenido ciertos roces.

Sergio Mayer este sábado salió a caminar y decidió enviar un mensaje acerca de su recuperación (Foto: captura de pantal/Instagram)

Sus días en el nosocomio le habría servido al actor no sólo para atender su salud, sino también para reflexionar y darse cuenta de las cosas que están afectando o beneficiándolo en cualquier sentido, pues dijo que incluso se acercó a Dios.

“Aquí ando haciendo ejercicio y de verdad no saben cómo lo estoy disfrutando, especialmente este mensjae, porque los momentos difíciles que viví hace unos días fueron una dura prueba que Dios me puso, pero no saben cómo lo valoro, lo agradezco porque me acercó a muchos amigos, amigas, que tenía mucho tiempo de no saber de ellos, de no hablar con ello. Me acercó también de una manera muy linda a mi hijo con el cual, digamos, estaba un poco distanciado”, dijo en su video.

Mayer se mostró muy feliz y dijo ser porque lejos de estar triste por lo ocurrido, está agradecido, ya que no se compara con otras enfermedades más graves y porque pudo haber tenido consecuencias catastróficas, pero salió bien librado dentro de lo que cabe.

Sergio Mayer se encontró con sus papás después de su hospitalización (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

“Agradezco lo que pasé porque me hace ser mejor persona”.

Aunado a ello aseguró que buscará que su salud se restablezca completamente y seguirá al pie las indicaciones que sus médicos le dieron para su tratamiento, además de que intentará poner más atención a su salud.

Y es que la semana pasada Mayer presentó problemas en la garganta, el estómago y los riñones, principalmente en los oídos y “hay que trabajar para recuperarlo porque sino es irreversible y se pierde completamente”, explicó en entrevista con Hoy.

Desconoce la procedencia de este virus que ya había presentado hace tres años y por el cual casi pierde la audición de un oído, pues los médicos en su momento también desconocían de qué se trataba y no fue diagnosticado.

Sergio Mayer aseguró que esta enfermedad lo orilló a reencontrarse con su hijo, Sergio Mayer Mori (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

En su video el ex Garibaldi también agradeció a sus seguidores y a su familia, quienes le habrían pedido que baje un poco su carga de trabajo para poner más atención a su salud.

Pese a la gravedad de su enfermedad, Sergio aseguró que recibió muchos mensajes de haters, quienes se burlaron de su situación y esperaron lo peor para él, sin embargo, también les dio las gracias ya que “los entiendo y de verdad les mando bendiciones para que lleguen a ser felices y sacar sus rencores para ser mejores seres humanos. Nos hace falta más empatía, más amor, más cariño”, dijo.

Cerró su mensaje compartiendo que en este momento se encuentra con sus papás para descansar con ellos por un tiempo.

