Sergio Mayer reapareció: así luce tras hospitalización por virus

Sergio Mayer está hospitalizado desde el pasado 10 de septiembre (Foto Captura de pantalla)

Hoy se dio a conocer que Sergio Mayer está hospitalizado por la reaparición de un virus que años atrás atacó su oído izquierdo provocándole pérdida de audición. El ex diputado fue internado el pasado 10 de septiembre.

En entrevista con Azucena Uresti, Mayer habló sobre su situación además de que su esposa, Issabela Camil dio algunos detalles sobre la afección que sufre. Durante el programa de Grupo Fórmula, el ex diputado explicó que se ha sometido a muchos análisis y señaló que su situación médica es muy poco común:

“Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes para saber por qué me dio este virus: Es algo que le da a una persona entre cien mil, me han hecho pruebas de todo”

Además de la entrevista, el programa Despierta América publicó una fotografía donde se dejó ver con cubrebocas al interior del hospital, imagen que fue recuperada en el programa Hoy.

Esta es la fotografía de Sergio Mayer en el hospital (Foto: Captura de pantalla programa HOY)

Sergio Mayer detalló que el virus causante de hipoacusia súbita le ha afectado otros órganos y también recalcó que no está contagiado de COVID-19, se trata de una enfermedad diferente.

“Es un virus que pega y ocasiona una enfermedad en el oído, la garganta, el estómago; me afectó incluso los riñones, estoy yendo a unas terapias me están haciendo análisis todos los días (...) no es coronavirus, es algo que deterioró rápidamente mi salud, me quitó el oído izquierdo. Se llama hipoacusia súbita, donde pierdes el oído en horas y hay que trabajar para recuperarlo porque sino es irreversible y se pierde completamente”, explico

El ex integrante de Garibaldi describió que su garganta está lastimada y también compartió en la entrevista que seguirá realizándose estudios para descartar algún tumor.

“No puedo hablar, me hicieron una endoscopia, me hicieron una limpieza y me duele mucho la garganta Me van a hacer una resonancia magnética para descartar que pudiera tener algún tumor que está ocasionando el tema del oído”, mencionó.

El ex Garibaldi informó que le harían más estudios (Foto: Instagram / Sergio Mayer)

Este mismo día su esposa Issabela Camil aclaró que el problema de salud por el que está internado el exdiputado se debe al reaparición de un virus que años atrás atacó su oído izquierdo provocándole pérdida de audición.

Sergio Mayer se encuentra hospitalizado desde el pasado 10 de septiembre por dolencias en uno de sus oídos. A partir de ese momento, se comenzó a especular sobre las verdaderas causas que ocasionaron su padecimiento y salió a relucir que todo pudo haber sido ocasionado por una intoxicación o un envenenamiento.

Esta mañana, Issabela Camil dio una entrevista para el matutino Sale el Sol, donde reveló que el problema que tiene su esposo en el oído izquierdo se originó por un virus, hasta ahora desconocido, que se alojó en su órgano desde hace tiempo y por el que estuvo a punto de perder la audición.

“Eso ya lo había padecido hace tres años, le atacó un virus que casi pierde el oído, seguramente eso ya lo saben”, declaró.

Issabela Camil y Sergio Mayer se casaron en 2009. A día de hoy tienen dos hijas juntos: Antonia y Victoria (Foto: Sergio Mayer / Instagram)

La exnovia de Luis Miguel explicó que hasta el momento, tanto Sergio Mayer, como ella desconocen el nombre del virus que infectó el oído del actor, pues los doctores no les han informado ese dato porque aparentemente aún no se sabe a ciencia cierta de qué se trata.

El ex Garibaldi permanece internado en el hospital con el fin de someterse a pruebas que ayuden a detectar de qué virus se trata y así poder atacarlo. Dentro de todo se encuentra estable, pero esta reinfección que presentó el actor provocó que sus síntomas se extendieran hacia el área gastrointestinal.

“Ahora atacó todo lo que es el esófago, le encontraron un poquito de úlceras, en fin, se complicó pero ya está estable, está muy bien”, aseguró.

La hermana de Jaime Camil mencionó que su esposo ya presenta mejoría, pues en las últimas horas notó que su nivel de audición aumentó, pero aún no recupera su sentido totalmente porque sigue escuchando muy bajito, pero se está recuperando.

