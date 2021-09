Polémica por la Comisión de Cultura: Rocío Banquells buscará ser la próxima Sergio Mayer

(Foto: Instagram/@rociobanquells)

La cantante y actual diputada federal, Rocío Banquells, destapó que desea obtener la Comisión de Cultura y Cinematografía, que anteriormente estaba bajo la dirección del actor y productor de teatro, Sergio Mayer. Ello con el propósito de mejorar las condiciones de actores y espacios culturales.

“Es una de mis metas, pero aún no nos han dado comisiones”, dijo en entrevista con El Universal. “No sé en qué comisión quedaré, porque una la pide, pero falta que nos la den. Ojalá me lo permitieran porque en el gremio artístico nos quedamos sin una fuerza que teníamos hace muchos años”.

“Porque antes el secretario general podía representarnos en la Cámara de Diputados, y hoy hemos perdido ese respeto”, comentó la diputada del distrito 14, que corresponde a la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

“Necesitamos engrandecer nuestro medio, sentirnos orgullosos; somos profesionistas que estudiamos mucho. Tenemos disciplina enorme para mantenernos con la aceptación y el cariño del público. Yo soy una mujer que no deja de estudiar”, concluyó Rocío, quien también expresó preocupación por la situación actual de la casa de retiro de actores.

No obstante, el expresidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, anteriormente expresó su apoyo a Federica Quijano, cantante del grupo Kabah y actual diputada federal, para quedarse como la cabeza de la comisión.

Durante una entrevista con el mismo medio de circulación nacional, Mayer mostró apoyo a Federica, quien aseguró que uno de sus objetivos en la política es representar a las personas del medio artístico como servidora pública a través de la Comisión de Cultura.

“Ojalá la tenga (la comisión) y la voy a apoyar con todo. El tema es que le tienen que dar el verde porque ella es diputada del verde, pero quiero que sepa que cuenta conmigo y que podemos platicar para que le de todo el apoyo que requiera”, expresó.

Por su parte, Sergio reapareció hace algunos días luego de que se reportó su hospitalización a inicios de la semana pasada debido a una hipoacusia súbita ocasionada por un virus.

En entrevista con Azucena Uresti el pasado martes, Mayer habló sobre su situación y explicó que se ha sometido a muchos análisis y que la situación médica que enfrentó es muy poco común: “Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes (10 de septiembre) para saber por qué me dio este virus. Es algo que le da a una persona entre cien mil, me han hecho pruebas de todo”.

Además, detalló que el virus causante de la hipoacusia súbita le afectó otros órganos: “Es un virus que pega y ocasiona una enfermedad en el oído, la garganta, el estómago; me afectó incluso los riñones, estoy yendo a unas terapias me están haciendo análisis todos los días (...) no es coronavirus, es algo que deterioró rápidamente mi salud, me quitó el oído izquierdo. Se llama hipoacusia súbita, donde pierdes el oído en horas y hay que trabajar para recuperarlo porque sino es irreversible y se pierde completamente”, explico

Por otra parte, Sergio también compartió que su estancia en el nosocomio ocasionó una reconciliación con el hijo que procreó con la actriz Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori, pues ambos estaban distanciados desde inicios de agosto de este año.

“Recibí la visita de mi hijo que fue muy gratificante para mí verlo y platicar, también rezamos y oramos. Fue un encuentro muy bonito, estábamos un poco distanciados, no enojados, pero sí distanciados y esto nos ayudó a reencontrarnos. Hay cosas positivas de esto”, dijo el pasado viernes durante una entrevista con el programa de espectáculos de Pati Chapoy, Ventaneando.

