La razón por las que el Capi Pérez borró de TikTok el video burlándose de Aleks Syntek

El humorista y conductor Capi Pérez eliminó su parodia sobre Aleks Syntek. La comedia del conductor de Venga la Alegría es recordada por ser ácida e incluso incómoda para ciertos personajes. Al cuestionarle la razón de borrar su TikTok mencionó: “Me regañaron”.

Aleks Syntek se volvió tendencia debido a un video para la plataforma TikTok donde menciona que fue el creador de un jingle muy recordado por los mexicanos. La canción es sobre una marca de cátsup.

El cantante mexicano relevó que fue la mente detrás de tal canción pegajosa. No obstante, las reacciones fueron adversas. La situación superó al cantante, incluso arremetiendo contra Telehit por haber replicado un meme sobre el tema.

Carlos Pérez, El Capi, se ha burlado de diversas celebridades en sus años de comediante de televisión. Algunas personalidades han mostrado su desagrado al trabajo de Pérez. Sin embargo, la irreverencia del comediante sigue intacta.

El también locutor decidió aprovechar la tendencia de grabarse paralelamente al video de Aleks Syntek. Pese a hacerlo en su cuenta personal, el TikTok duró algunas horas antes de ser borrado por él mismo.

Mientras Aleks Syntek interpreta: “Es puro tomate, lo que a ti te late, aprieta, exprime, apachurra”, el Capi Pérez actúa como si estuviera hablando con otra persona, hasta que el cantante mexicano lo interrumpe.

En el momento en que en el video original de Aleks Syntek pregunta de manera abierta “¿qué te parece mi canción?”, el comediante responde: “Me vale verga, Aleks”.





Aunque el video original fue borrado de su cuenta oficial, fans del Capi Pérez se encargaron de grabarlo y mantenerlo en la red.

Al ya no notar ese TikTok, los seguidores del locutor de La caminera le preguntaron la razón de haberlo borrado. En Twitter, el Capi Pérez respondió: “Me regañaron” junto a un emoji avergonzado.

Esta no es la primera vez que el también comediante de stand up está en el foco del huracán. Anterior a ello, la esposa de su ex compañero en Venga La Alegría, Brandon Peniche, reclamó por la manera en que parodiaba a su pareja.

Aleks Syntek estalla contra televisora

Se puede pensar que el video del Capi fue borrado en afán de evitar algún reclamo mayor como el que Syntek hizo contra las redes sociales de Telehit.

El video recordado al jingle de la marca de cátsup le ha traído más problemas que algarabía al cantante. Rápidamente se convirtió en foco de memes: uno de estos replicados por el canal Telehit.

En la imagen publicada en el Facebook de Telehit se ve a Aleks Syntek rodeado por personalidades de la música en México. A lado de personajes como Juan Gabriel, Saúl Hernández y Thalia, Syntek es señalado de no haber aportado nada a la música de México.

La publicación se hizo viral: llegando hasta los ojos de Aleks Syntek, el cual dejó en la caja de comentarios: “Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera”.

“Me parece un acto cobarde”, finaliza el intérprete de canciones como Sexo, pudor y lágrimas. En contra de lo que replicó, en entrevista con Maxine Woodside afirmó que no le molestaban los memes ni las réplicas.

“No me tomo personal, el hecho de que sea viral y se hagan tantos memes pues a la gente le importó y trascendió para ellos. Eso me hace muy feliz”, concretó el cantante de Historias de danzón y de arrabal.

Entretanto, el TikTok de Aleks Syntek es la tendencia más replicada en los últimos días. Lo cual ha provocado un sinfín de memes, edits y más respuestas que se dan cuando un contenido se vuelve viral.

