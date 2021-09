Aleks Syntek estalló contra Telehit por un meme: “insultan mi carrera”

Aleks Syntek se encuentra envuelto en escándalo sexual (AP)

Tras un video que se viralizó recientemente, donde aparece Aleks Syntek informando a sus seguidores que él compuso una famosa canción de la campaña publicitaria de una marca de salsa cátsup, el cantante ha sido protagonista de múltiples memes y parodias.

Y es que a cierto segmento del público le pareció graciosa la forma en la que el músico publicitó su trabajo, y por lo que se ve, el canal Telehit también se unió a la ola de memes suscitados tras la difusión del jingle que reza “quítale lo aburrido, ponle lo divertido”.

“Oye, ¿de casualidad sabes que yo compuse la canción de: Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra… ¿Qué te parece mi canción?”, comenta el cantante en su clip.

El músico fue protagonista de memes y burlas (Foto: Twitter)

Y es que este 15 de septiembre la cuenta oficial de Facebook del canal de videos compartió un meme donde aparecen figuras como Alejandro Fernández, Thalía, José José, Rubén Albarrán y Juan Gabriel, sin embargo en la imagen menosprecian el valor musical de Aleks Syntek.

“Gracias por todo lo que (tú no) le has dado a la música mexicana”, se lee en el meme que la tarde de este 16 de septiembre enfureció al cantante de Sexo, pudor y lágrimas, quien contestó la publicación calificándola como una afrenta personal a su trayectoria.

"¿Quién más es digno de estas fechas?", escribió el canal Telehit, desatando la furia de Syntek (Foto: Facebook Telehit)

“Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde”, escribió el cantante, cuyo comentario lleva hasta el momento poco más de 7 mil Me gusta.

La reacción de sus fans no se hizo esperar, y aunque algunas personas continuaron la burla hacia al cantante, también recibió halagos: “De toda esa lista Armando Manzanero y Aleks Syntek son los músicos más completos, cantantes pianistas, arreglistas, productores, verdaderos creadores -y no sólo intérpretes de la música de otros autores-, maestros de su oficio y compositores prolíficos”, “Duele el amor y Sexo, pudor y lágrimas son muy buenas canciones de Aleks Syntek, que su forma de ser dé cringe es otra cosa”, “Ese señor se quedó atrapado en los 90, su rechazo al reggaetón lo volvió obsoleto en la actualidad”, son algunos de los comentarios al post.

El video fue ocasión de tiktoks y "edits" (Foto: Captura de pantalla)

Hace unos días el cantante de Más fuerte de lo que pensaba declaró que no se toma a personal las burlas y comentarios que los usuarios en redes sociales han emitido tras darse a conocer el tema de la campaña publicitaria. Ante la gran cantidad de divertidas imágenes y fuertes críticas, Syntek platicó con la periodista Maxine Woodside, a quien le aseguró que agradece el hecho de que su video se haya hecho viral y que los memes surgieran, pues significa que causó emoción y trasciende en las redes sociales, por lo que se siente feliz al respecto.

“Te respondo sinceramente, yo me he reído mucho con todo esto, no me lo tomo personal, el hecho de que sea viral y que se hagan tantos memes, pues es que la gente le importo y trasciendo para ellos, eso me hace muy feliz”, añadió en el programa Todo para la mujer.

Los fans del músico apoyaron su comentario y consideraron que el canal le faltó el respeto (Foto: Captura de pantalla)

Según información de Telehit, el cantante incluso ha bloqueado a las personas que se burlan de él usando “edits” en TikTok, donde comparan a Syntek con “el loquito de la colonia cuando te habla”, aunque sí ha comentado en los comentarios positivos de sus seguidores. Al momento el canal de videos perteneciente a Televisa no ha emitido comentario alguno ni ha ofrecido una disculpa al músico.

