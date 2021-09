El espectacular vestido Versace de Eiza González que requirió 550 horas de confección (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Eiza González robó cámara durante su más reciente aparición en la MET Gala, donde gracias a un despampanante vestido rojo de Versace que oculta detrás un interesante detalle.

Como se puede observar en las fotografías que documentaron cada paso de los famosos que desfilaron, Eiza González portaba un increíble vestido en color rojo con una apertura en el muslo que recorría toda su pierna.

La pieza, además de sus interesantes detalles con cristales, lució por envolver con delicadeza y finura el cuello de la mexicana, para luego caer por la espalda y formar un guante en la mano izquierda.

Su look fue finalmente acompañado con largos aretes, anillos y pulseras de la joyería Bulgari, mismos que mostró desde días pasados a través de su Instagram oficial @eizagonzalez.

Eiza González portaba un increíble vestido en color rojo con una apertura en el muslo que recorría toda su pierna (Photo by Angela WEISS / AFP)

Bulgari reveló en fechas recientes la colaboración con Eiza González, específicamente durante la famosa fiesta en la azotea de la Semana de la Moda en Nueva York, donde la mexicana portó joyas de la colección B.zero1.

Fue a través de la página oficial de Versace en Instagram donde se reveló el secreto mejor guardado del vestido de Eiza González: tomó más de 550 horas su confección.

De acuerdo con la publicación, esta pieza de la colección Atelier Versace fue inspirado en la edad de oro del glamour hollywoodense, y tomó 250 horas su confección, además de 300 horas extra para elaborar su complicado bordado de piedras.

El vestido tomó 250 horas para su confección, además de 300 horas extra para elaborar su complicado bordado de piedras (Foto: Angela WEISS / AFP)

Atelier Versace es la línea de alta costura de la marca fundada por Gianni Maria Versace en Milán, Italia. De acuerdo con la propia página oficial, se trata de artesanías combinadas con atenciones excepcionales a los detalles.

El vestido, además, estuvo inspirado en una de las figuras más icónicas de Hollywood: Ava Gardner, considerada una de las mujeres más bellas y talentosas en la historia de la industria cinematográfica estadounidense.

Pese a su fallecimiento hace más de 30 años, la siguen recordando en la industria, y vive en la memoria de todos gracias a homenajes como el que brindó la mexicana Eiza González a través de su impresionante vestido y el brutal trabajo en maquillaje y peinado.

El vestido, además, estuvo inspirado en una de las figuras más icónicas de Hollywood: Ava Gardner (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Este lunes 13 de septiembre se llevó a cabo la icónica MET Gala de Anna Wintour en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.

La temática para este 2021 estuvo clara, para el 75 aniversario las personas que desfilaran por la alfombra roja debían de representar con su atuendo a la cultura estadounidense.

Fue así como nació el título In America: A Lexicon of Fashion (En Estados Unidos: Un léxico de moda), que forma parte de una exposición mayor titulada In America que inaugurará la gala del presente año.

Por otra parte, el segundo evento será In America: An Anthology of Fashion (En América: una antología de la moda), que abrirá sus puertas del 5 de mayo de 2022 al 5 de septiembre de 2022.

El evento se realizó sin contratiempos luego de que fue retrasado a causa de la pandemia por COVID-19; aunque normalmente está calendarizado durante el primer lunes de mayo, se decidió mover a la segunda semana de septiembre para que pudiera coincidir con el termino de la Semana de la Moda.

SEGUIR LEYENDO: