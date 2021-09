La historia de cómo el actor Steve Buscemi regresó a su antiguo trabajo de bombero el 11-S

La historia de cómo el actor Steve Buscemi regresó a su antiguo trabajo de bombero en el 11-S

Hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, Steve Buscemi regresó a su antiguo trabajo como bombero de la ciudad de Nueva York. Tras enterarse de los ataques terroristas, el actor tomó su viejo equipo y se dirigió a la Zona Cero. Trabajó agobiantes turnos de 12 horas durante varios días, buscando sobrevivientes entre los escombros del World Trade Center.

Sobre esa mañana, Buscemi recordó que llamó varias veces a la estación Engine 55, y, tras no recibir ninguna respuesta, se presentó en el lugar de los hechos para prestar su cooperación en lo que fuera necesario. “No hubo respuesta porque todo estaban allí”, dijo al actor en una reciente entrevista. “Caminé durante horas hasta que encontré a mi compañía en el lugar”, relató. Cuando llegó, se enteró de que cinco de ellos habían desaparecido, incluido uno que era “un buen amigo mío con el que solía trabajar”.

“Pregunté si podía unirme y me di cuenta de que al principio no se fiaban demasiado, pero trabajé con ellos aquel día”, contó el intérprete, de 63 años. Una jornada que fue la primera de cinco en las que el actor participó en las tareas de rescate.

Buscemi se desempeñó como bombero en una estación del centro de Manhattan en la década de 1980 cuando tenía 18 años. Dejó el servicio para convertirse en actor.

En ese momento, el actor dijo: “Fue un privilegio poder hacerlo. Y fue de gran ayuda para mí porque mientras trabajaba, realmente no pensaba tanto en ello, no lo sentía tanto“.

Steve Buscemi, el primero desde la izquierda, durante la jornada del 11-S (@JohnPompliano)

En 2013, la página de Facebook de Brotherhood of Fire le recordó a la gente su acto desinteresado de valentía, escribiendo debajo de una imagen de Buscemi: “¿Reconoces a este hombre? ¿Sabes su nombre? Mucha gente sabe que es actor y que se llama Steve Buscemi. Lo que muy poca gente no conoce es que alguna vez fue uno de los más valientes de Nueva York. Después del 11 de septiembre de 2001 ... el hermano Buscemi regresó a FDNY Engine 55. Trabajó en turnos de 12 horas junto con otros bomberos excavando y revisando los escombros del World Trade Center en busca de sobrevivientes. Existen muy pocas fotografías y ninguna entrevista porque él las rechazó. No estaba allí por publicidad”.

El ganador del Emmy recordó su experiencia a veinte años de los ataques en una entrevista radial y con un artículo de su autoría publicado en la revista Time el jueves pasado.

“De vez en cuando pasaban una bolsa con cadáveres, aunque ninguna pesaba mucho. Eso fue perturbador. ¿El polvo? Era más que nada una molestia: hormigón pulverizado y lo único que hacía era taponar las máscaras, así que trabajábamos mejor sin una puesta. Alguien diría: ‘Esto probablemente nos matará en 20 años’”, escribió el protagonista de “Boardwalk Empire”, quien trabajó como bombero en Manhattan entre 1980 y 1984.

“De hecho, se sintió bien estar allí. Estuve en el sitio por menos de una semana, pero no fue hasta que llegué a casa que la magnitud de todo me alcanzó. Ya estaba viendo a un terapeuta, y aunque era casi imposible procesar la enormidad de lo que había sucedido, tener a alguien con quien sentarme con todos esos sentimientos fue un consuelo”, continuó el actor, que realizó el documental “A Good Job: Stories of the FDNY” (2014) para HBO y sigue comprometido con las causas de los bomberos de Nueva York.

Y si bien aclaró que no sufrió ninguna consecuencia física en las tareas de rescate, sí señaló que padeció estrés postraumático como consecuencia de las escenas que presenció. Buscemi admitió que le resultó muy difícil volver a su vida cotidiana tras aquello. “Fue realmente muy difícil. Estaba deprimido. No podía tomar una decisión simple”.

“No he experimentado ningún problema de salud y me hago chequeos, pero definitivamente, sí, ¿estrés postraumático? Absolutamente”, dijo Buscemi en el podcast WTF With Marc Maron. “Cuando dejé de ir y traté de vivir mi vida de nuevo, fue muy difícil”.

“Hay momentos en los que hablo del 11 de septiembre y ya estoy allí”, le dijo a Maron. “Empiezo a asfixiarme y me doy cuenta, ‘Ah, esto sigue siendo una gran parte de mí’”.

Steve Buscemi, a comienzo de los 80, como bombero voluntario de la ciudad de Nueva York

Su más reciente trabajo como bombero en una ficción se vio en “The King of Staten Island”, película protagonizada por Pete Davidson, una de las figuras de Saturday Night Live cuyo padre falleció mientras socorría a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas.

El intérprete forma parte de la organización Friends of Firefighters, que brinda asesoramiento gratuito sobre salud mental a bomberos, retirados y sus familias.

Steve Buscemi posa con un grupo de bomberos durante el estreno de "A Good Job: Stories of the FDNY" el 4 de septiembre de 2014 en la ciudad de Nueva York (Foto de Kris Connor / Getty Images)

Buscemi ha contribuido a varios proyectos cinematográficos sobre los eventos del 11 de septiembre, incluida la coproducción de “A Good Job: Stories of the FDNY”, un documental de 2014 sobre los bomberos de Nueva York que describe sus experiencias. También se desempeñó como productor ejecutivo de “Dust: The Lingering Legacy of 9/11″, que analiza los problemas de salud en curso que enfrentan los bomberos que estaban en Ground Zero.

“Nunca lo olvides, porque la gente todavía está luchando. La gente todavía está muriendo”, concluyó el actor en su editorial para la revista Time. Durante los ataques del 11 de septiembre, 343 bomberos dieron la vida para proteger y salvar la vida de otros.

