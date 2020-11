¡Lo pusieron en su lugar! Chef Herrera fue humillado por Fernando Stovell en MasterChef México

El chef Herrera pasó un mal momento con el invitado Fernando Stovell Foto: twitter @MasterChefMX

En esta nueva edición de MasterChef, la cocina recibió a Fernando Stovell, un distinguido chef que ha cocinado para la Reina Isabel II. Desde el inicio del programa ayudó a la chef Betty, José Ramón Castillo y Adrián Herrera a calificar y comentar los platillos de la noche.

Para el reto de salvación, los participantes tenían que cocinar en parejas y prepararlo con los ingredientes que les asignó la participante Isabel. Llegó el momento de la degustación y conforme fueron nombradas las parejas, recibieron calificación de los jueces.

Llegó el turno de David y Nicolás que presentaron su plato titulado “uy, uy, que iguana tan loca”. Cuando el chef Herrera vio la presentación visual de su platillo lo primero que dijo fue: “esto es una presentación de ingredientes para hacer un platillo, estéticamente está extraño”. Empezó a mover la comida con los utensilios para unificarla, al ver que no lograba su objetivo, usó sus dedos y tocó toda la comida para armar una especie de torre.

Detrás del chef Herrera, sus compañeros jueces lo miraron con asombro y murmuraron que tocó la comida con las manos. Fernando Stovell hizo un gesto de negación ante la actitud de Herrera. Aunque escuchó las risas y murmullos de los presentes en la cocina Adrián Herrera mantuvo firme su actitud y dijo “no pasa nada”.

No satisfecho con su crítica, tomó la salsa que presentaron y la puso de cabeza, con ello comprobó la consistencia masuda y la nula presencia liquida que caracteriza a las salsas. “Esta salsa está pésimamente mal ejecutada, necesitas tener más sensibilidad y mejor técnica”.

Cuando llegó el momento de que el chef invitado probara la “uy, uy, uy que iguana tan loca”, Stovell empezó por decir “chef Herrera, no me gusta su presentación”, a lo que rápidamente respondió “¿me vas a poner seis?”. Entre risas Fernando dijo “no, le voy a poner un cero”. Repitió nuevamente que no le gusto la presentación y aunque todo parecía broma, el comentario de Fernando Stovell iba muy en serio.

El invitado de la noche se dirigió personalmente a David y Nicolás para disculparse porque no probaría su platillo “como lo tocó el chef Herrera no lo voy a probar, la salsa sí la voy a probar”.

Las reacciones en las redes sociales estallaron, los usuarios de Twitter aplaudieron la reacción de Fernando Stovell al “manosear” el platillo que todos los chefs tenían que probar.

Foto: Infobae México

“Hasta que alguien lo pone en su lugar” fue el comentario más retuiteado durante el programa. Los memes no podían faltar tras el momento vergonzoso que pasó el chef Herrera al ver que su compañero no probaría el platillo.

Dentro de la competencia de MasterChef, Adrián Herrera es uno de los chefs más estrictos y sinceros con su crítica. No se compadece de ningún participante y cuando el detecta un error aprovecha hasta la última gota para poder explotar ese momento.

En las ediciones anteriores de MasterChef México, uno de los jueces con el paladar realmente exigente fue el chef Benito, quien, a pesar de criticar fuertemente a los participantes, siempre mantuvo la decencia de usar los utensilios en cada programa. Ahora en su ausencia, Herrera perfila para ser “la mano firme” para corregir cada error.

Algo que han exigido constantemente en esta edición 2020 es la limpieza en las estaciones de cocina y en el emplatado de cada platillo. Previo a la presentación de David y Nicolás, la chef Betty le comentó a Erubiel que tuviera cuidado con meter los dedos en la comida, ya que lo vieron meter los dedos en la presentación final de su platillo, “la salud del comensal está en las manos del chef” recalcó la chef Betty.

