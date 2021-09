“Soy 10 años mayor”: José Eduardo Derbez reveló que su novia tiene 19

(Foto: IG @paodalay_2203)

José Eduardo Derbez sorprendió a más de uno, al confesar la gran diferencia de edad que hay entre él y su novia Paola Dalay. Pues, aunque el actor tiene actualmente 29 años, señaló que es mucho mayor que su pareja.

Fue en Miembros al aire donde el hijo de Victoria Ruffo se sinceró con los demás conductores al decir cuantos eran los años de diferencia, pero se negó a revelar la edad exacta de su novia.

“Le llevo diez años y es un ch*ngo”, comenzó a mencionar, pero inmediatamente fue interrumpido por Raúl Araiza quién deseaba saber la edad de Paola. Sin embargo, José Eduardo evadió la pregunta y sólo reafirmó: “Le llevo diez años”.

Todos en el set se mostraron bastante consternados, pues el hijo de Eugenio Derbez es bastante joven, por tanto, empezaron a preguntarle si la joven tenía 15 años o que si pasaba a la preparatoria por ella.

“¡No!, hoy regresó a clases de hecho. Pero está padre la relación, porque ella es muy madura, yo soy inmaduro entonces ayuda. Yo soy como un niñote y ella es más madura y le gira más”, explicó José Eduardo.

Posteriormente comenzó a narrar que este tipo de situaciones no eran extrañas, ya que, cuando él tenía aproximadamente 18 años fue a un antro y decidió salir con una mujer mayor para que le comprara alcohol.

“Salí con ella para que me pagara los chupes, porque mi mamá me había dado muy poco dinero. Entonces yo dije como esta señora traía chofer nice. Sí hubo chupes y me dijo, vamos a mi depa y te voy a regalar un coche, pero no porque me va a pedir cuerpo”, explicó.

Ante la pregunta de si en ese momento aún era virgen, José Eduardo dijo que no, pero que en ese momento no estaba dispuesto a hacerlo con la señora porque le daba miedo que ella quisiera que fuera algo más allá de una sola vez.

Regresando al tema de su novia, José Eduardo ahondó en que su mayor preocupación en un inicio era que los papás de ella no estuvieran de acuerdo.

“Hablando de diferencias, yo con mi novia, cuando vi la diferencia de edad lo que me preocupaban eran sus papás. Entonces fui con sus papás, vi que los papás no había pedo y dije como órale va”, expresó.

Raúl Araiza señaló que lo más que le ha llevado de diferencia a una pareja han sido 11 años, pero recalcó que de ahí en fuera las edades en sus relaciones han variado entre cinco y seis años.

¿Cómo es la relación entre Paola Dalay y José Eduardo?

osé Eduardo Derbez mantiene desde hace más de un año una relación amorosa con la modelo Paola Dalay. Aunque se tardó unos meses en dar la noticia, y otros más en mostrar sus sentimientos de manera pública, ahora ambos han sido un poco más abiertos con su romance.

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, reveló en una entrevista para el canal de Youtube de Eden Dorantes.

En una entrevista con el matutino Hoy, declaró sus cuáles eran sus planes verdaderos. “Ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, fue la respuesta contundente del actor.

