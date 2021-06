Por qué Mauricio Ochmann causó que José Eduardo Derbez peleará con su padre

José Eduardo Derbez aseguró que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen siendo amigos (IG: jose_eduardo92/ aislinnderbez)

El actor y comediante José Eduardo Derbez reveló un fuerte enfrentamiento que tuvo con su padre a causa de Mauricio Ochmann durante las grabaciones de la primera temporada de De viaje con los Derbez. Según contó, este ríspindo episodio quedó fuera de la serie.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, José Eduardo recordó algunos de los momentos más ríspidos de la primera termporada del reality que grabó junto a su familia y contó que durante la filmación tuvo un duro enfrentamiento con Eugenio a causa del exesposo de su hermana y padre de su única sobrina.

Según narró José Eduardo, el pleito se derivó de un comentario que hizo en contra de Mauricio, luego de que él se negó a participar en una dinámica necesaria para la grabación del show que se desarrolló en Marruecos: “Llegamos de grabar y nos dice la producción: ‘Mañana, vamos a hace una actividad en la que van a ser sólo el papá con sus dos hijos”, recordó.

Ante esta instrucción, el actor se sintió sumamente emocionado. Sin embargo, todo cambió cuando Eugenio invitó a su entonces yerno a participar:

“Vadhir y yo djimos: ‘¡Ay!, qué padre. Vamos a convivir nada más entre nosotros tres’. Y los demás van a hacer otras actividades. Entonces nos depedimos y los invito a cenar. Cada quien nos despedimos y nos vamos a nuestros cuartos y después nos vemos en el restaurante. Ahí me dice mi papá ‘oye, invita a Mauricio a la actividad de mañana’”.

José Eduardo respetó los deseos de su padre sin reservas, pues mantenía una buena relación con el aclamado actor de múltiples películas: “Yo le dije que no tenía problema, nada más que dijeron que la actividad era entre papá e hijos. Entonces pues, hay que disfrutar esa actividad tú con tus hijos. ‘No, que Mauricio va a a ser el único que se va a quedar y no sé qué'. Entiendo”.

No obstante de la invitación, Mauricio se negó a participar en la dinámica y causó la molestia de José Eduardo, quien emitió un desafortunado comentario que ocasionó molestia entre algunos miembros de la familia: “No recuerdo bien cuál fue mi comentario, pero debe haber sido algo así como ‘Ay, ni queríamos que fueras’ o una cosa así, o ‘realmente ni estabas invitado, sólo éramos mi papá y yo’ o algo así”.

“Ahí quedó, nadie reclamó. Y en la cena le llegó un mensaje (de Aislinn) a mi papá reclamándole mi comentario. Y mi papá me dice, pues que estaba mal. Me dijo que cómo se me ocurría. Entonces yo estaba sensible, extrañaba mi casa, cansado. Y entonces me solté yo... inmediátamente todo el restaurante empezó a voltear. Y Vadhir empezaba a hacerme ‘así' (cálmate). Pero yo le decía que me soltara”, reveló el hijo que procreó Eugenio Derbez con la actiz de telenovelas Victoria Ruffo.

“No recuerdo (qué le dije), pero me solté contra mi papá. Mi papá estaba pegado a la silla y mi hermano queriéndome agarrar porque todo el restaurante volteaba”, recordó José Eduardo. Posteriormente, el actor decidió llamar por teléfono a su madre, quien le dio la razón en su actuación, pero lo instó a pedirle una disculpa a su padre por lo ocurrido.

Mi mamá me calmó, me regresé al restaurante. Y pedí perdón, expliqué que me había exaltado. “Después nos reímos porque creo que el mesero le reclamó algo a mi papá y después Alessandra. Y entonces mi papá dice ‘¡Bueno ya! Con nadie quedo bien. Todo el mundo me está reclamando”, concluyó José Eduardo en su relato, quien finalmente admitió que le causó “coraje” que Mauricio se haya negado a participar en la dinámica.

