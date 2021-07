Cómo es el noviazgo de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

(Foto: paodalay_2203 / Instagram)

José Eduardo Derbez mantiene desde hace más de un año una relación amorosa con la modelo Paola Dalay. Aunque se tardó unos meses en dar la noticia, y otros más en mostrar sus sentimientos de manera pública, ahora ambos han sido un poco más abiertos con su romance.

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, reveló en una entrevista para el canal de Youtube de Eden Dorantes.

Incluso resaltó que en este momento de su vida se encuentra estable. “Bien, estoy bien, contento, enamorado y feliz”, respondió amablemente en protagonista de Renta congelada.

Desde que se supo su relación, los medios no han dejado de cuestionar al actor de 29 años sobre sus planes a futuro con la influencer. Incluso, en una emisión de Miembros al aire, programa al que se integró como conductor, salió el tema de contraer matrimonio.

Con Sugey Ábrego de invitada especial, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo respondió que hasta este momento no está en sus planes casarse, pues está enfocado en su vida profesional, además de que considera que la relación va bien porque surgió con ritmo. “No ¿Por qué?, no, vamos bien, vamos a tiempo”, respondió.

Paul Stanley, por otro lado, le preguntó si en algún momento de su vida pensaba ser padre, a lo que el actor contestó que para esos temas en general sentía mucha presión social.

Paola Dalay incluso compartió la "P" que tiene tatuada José Eduardo Derbez en el tobillo. (Foto: @paodalay_2203/Instagram)

“Estoy en mis 29 y sí me está costando llegar a los 30 porque sí siento raro, más aparte que todos mis amigos se están casando... de que los amigos empiezan a casarse, y la novia de repente te comenta, y de repente más amigos con hijos”, habló José Eduardo después de pensar su respuesta.

Esta no ha sido la única vez que, aunque revela que se encuentra estable y enamorado con Dalay, no piensa casarse con ella. En una entrevista con el matutino Hoy, declaró sus cuáles eran sus planes verdaderos. “Ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, fue la respuesta contundente del actor.

Por su parte, Paola Dalay ha utilizado sus redes sociales para compartir videos y fotografías de la cotidianeidad de la pareja, además de que en una ocasión incluso cómo fue que se conocieron.

La pareja ha compartido en los últimos días fotos y cariñosos mensajes juntos. (Foto: @paoladalay_2203/ Instagram)

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, un usuario lanzó un comentario que despertó el interés del público. “Eres fan de JE? Cuéntanos bien cómo empezaron a hablar”, a lo que Dalay accedió a contar cómo fue que empezaron a tener contacto.

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar”, narró Paola. “(Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, complementó la también modelo.

La modelo también respondió otras preguntas, como “¿Ves seguido a José Eduardo?: Sí”, “¿Y José Eduardo?: Trabajando”. En alguna ocasión, esta misma dinámica llevó a Dalay a estar envuelta en una polémica por sus respuestas, pues un usuario la atacó con el siguiente mensaje: “Se nota que a J.E. le da pena subir fotos contigo, estás como muy naquita para él”, a lo que ella respondió con humor: ’'Naquita pero ve el novio que traigo, ¿podrás? jamás’'.

