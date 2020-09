Paty Chapoy arremetió contra los Mascabrothers por usar a niño para polémico sketch

La periodista Paty Chapoy criticó a los comediantes Freddy y Germán Ortega, conocidos como los “Mascabrothers” luego de que un menor apareciera en uno de lo sketches que los comediantes usan para su programa “Relatos Macabrones” en el aparecen a lado de invitados y dan el toque de doble sentido y humor que los han hecho tan populares.

Y es que a Chapoy no le pareció nada divertido el sketch llamado “El niño que vendía ciruelas”, en donde dos personas de con recursos y que presumen de la cantidad de dinero que tienen, le dicen a un niño de origen humilde que le darán 100 pesos si se deja inyectar gasolina en las venas.

Debido a que no había vendido nada, el niño acepta. Poco después comienza a tener convulsiones y a sacar espuma por la boca debido a la intoxicación, por lo que después de unos minutos despierta, decide salir corriendo y se desmaya un poco más adelante, siendo el centro del chiste que al pequeño “se le acabó la gasolina”.

Según Chapoy, es criticable que de un chiste sencillo pudiera ser malinterpretado por otras personas e inclusive induciría a la gente a intentar utilizar este tipo de artimañas contra los niños y que podría ser fatal para ellos. Chapoy criticó este aspecto del show y dijo que es muy poco profesional usar a un niño para representar una escena así. Así lo dijo la periodista:

Hicieron un sketch con un niño y no estoy de acuerdo. Espero que no se vuelva a repetir, ¿entendieron? No importa que sea a las 11 de la noche