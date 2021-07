Esposa de Freddy Ortega habla de su matrimonio a un mes de casados: “la edad está en el corazón”

La ceremonia se realizó en la terraza de un hotel (foto: Instagram/@ortegamascabrother)

El 12 de junio de este año, Freddy Ortega se casó a la edad de 56 años con su ahora esposa Cristina Rubí de 28 años de edad. En una entrevista realizada por TvyNovelas, la cantante reveló mas detalles de su relación.

Ante el cuestionamiento de cómo ha sido su primer mes como casados, Rubí aseguró que toda va bien y que han logrado compartir varios momentos como pareja. “Ha sido hermoso, ¡maravilloso! Estoy terminando mi maestría en Ciencias Políticas y Sociales, y afortunadamente tengo tiempo de acompañarlo al trabajo y ver lo que hace; a veces él hace sus cosas y yo las mías, pero estamos muy coordinados, y el tiempo que pasamos lo disfrutamos mucho”.

La pareja aún no tiene definida una fecha definida para su unión religiosa (foto: Instagram/@cristina_rubi_)

Otra de las preguntas que han surgido entre los seguidores del actor y los internautas ha sido si la diferencia de edad ha sido un factor que haya influido, pero la cantante confesó que lo considera como una virtud. “¡Para nada! Creo que eso es una ventaja, Freddy ya sabe lo que quiere, es un hombre con mucha madurez, y la edad no es algo relevante, nos entendemos muy bien y eso es lo más importante. Tampoco hay una diferencia generacional, yo tengo un alma vieja y él tiene un alma increíblemente enérgica, maravillosa. La edad no es importante para nosotros, la edad está en el corazón”.

En la misma serie de preguntas y respuestas, Cristina fue cuestionada por si ya han decidido tener hijos, pero ambos llegaron a un acuerdo de no procrear. “No, ya lo hemos hablado; personalmente yo nunca lo he tenido en mi plan de vida, y él tampoco. Desde que nos conocimos lo platicamos, hay muchas condiciones de medio ambiente, política, de salud ahora con la pandemia, entonces, así lo decidimos”.

Freddy Ortega se casó a unos meses de haber conocido a su hoy esposa (Foto: Captura de pantalla/Sale el Sol)

Ante la pregunta de cómo se conocieron, Rubí aseguró que fue fruto de la pandemia y de compartir sus aficiones musicales en internet. “Yo canto desde hace varios años, y ahora con la pandemia, subí videos a las redes y tuve la buena suerte de que Freddy viera uno que grabé con un cover; como es muy sensible a la música, me escribió y me dijo: ´Qué bonito cantas, yo también hago música y me gustaría pasarte un poco de mi material para que me des tu opinión´. La verdad, me emocioné mucho, no tenía idea de que hiciera música y tiene unos discos maravillosos, entonces, así surgió todo, el contacto se dio muy fácil, empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común y se fue despertando algo.”

La pareja se reunió presencialmente a casi tres meses de quese conocieran por internet(foto: Instagram/@cristina_rubi_)

En una entrevista para Sale El Sol, Freddy comentó que la ceremonia se realizó de forma privada y sólo con familiares cercanos, además de revelar algunos detalles. “No tenemos mucho de conocernos, la primera vez que salimos fue en septiembre del año pasado, y a partir de ahí fue así ya no despegarnos, ella vivía en Pachuca, ahora ya vive obviamente aquí en México, y es una mujer que de entrada encanta, enamora, mis amigos la adoran, y no tuve que pensarlo”.

Además aseguró que en su boda civil se alinearon diversos factores para que fuera memorable. “Fue un brunch, la pasamos increíble, el clima favoreció, todo confabuló para que sucediera de esa manera […] fue espectacular. Luego ya nos reunimos en casa para brindar como tal, porque no dimos alcohol, porque era a las 11 de la mañana”.

Rubí se mudó a la Ciudad de México para estar cerca de su pareja (foto: Instagram/@cristina_rubi_)

La pareja ha asegurado que su boda religiosa será más grande y con más invitados, pues “queremos hacer algo grande, la fiesta como deber ser”.

SEGUIR LEYENDO: