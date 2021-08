De Televisa a TV Azteca: Los Mascabrothers volvieron a Ventaneando

Los hermanos Ortega volvieron a pisar los foros de TV Azteca, ahora con permiso de Televisa (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro)

Los hermanos Freddy y Germán Ortega nuevamente visitaron a TV Azteca tras poco más de un año de nuevo en Televisa y, aunque aseguraron que es sólo para hacer actividades promocionales, se mostraron cómodos y agradecieron a la producción.

Los “Mascabrothers” nuevamente llegaron a Ventaneando como invitados para promocionar al nuevo Tenorio Cómico que se estrenará el próximo viernes 13 de agosto. A pesar de que actualmente ambos trabajan para Televisa, compartieron que se sentía muy felices de poder volver a pisar la televisora del Ajusco con permiso de la empresa de los Azcárraga.

Entre risas, los cómicos promocionaron su nueva puesta en escena y compartieron sentirse felices después de haber enfrentado una fuerte crisis económica, principalmente debido a que cerraron los teatros por una larga temporada para evitar que se propagara el SARS-CoV-2 en espacios cerrados y que las televisoras estaban haciendo pocas producciones.

Los actores se mostraron agradecidos de volver a Ventaneando mientras tienen un programa en la televisora competencia (Foto: Twitter/@VentaneandoUNO)

Ahora los hermanos disfrutan de volver al teatro, pero también de tener un nuevo programa de sketches en el Canal de Las Estrellas durante el horario estelar. Y es que a pesar de que los Ortega ahora ya puedan ir libremente de televisora en televisora les costó un veto hace algunos años.

En 2015 los comediantes fueron vetados de Televisa debido a que visitaron Ventaneando. Ellos gozaban de un contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel que había durado siete años, pero a su término, decidieron acudir al programa de Pati Chapoy, algo que no le habría agradado a la empresa para la que trabajaban.

“Nuestro contrato siempre fue respetado... A pesar de ser televisora competencia, Azteca siempre nos apoyó y principalmente Pati Chapoy. Al terminar (el contrato) sí queríamos dar a conocer que ya no estábamos con ellos”, dijo Freddy en 2017 en Ventaneando.

Hace más de un año los "Mascabrothers" regresaron a Televisa para dedicarse a la producción de su programa "Relatos Macabrones" (Foto: Twitter/@VentaneandoUNO)

A lo que Germán añadió: “¿Dónde está la libertad de expresión?”, preguntó Germán, quien destacó el hecho de que estuvieron siete años sin hacer nada. “Yo me sentía como ‘El Chicharito’ en la banca”.

Para febrero de 2017 seguían vetados. “Hasta la fecha, lo que estamos enterados es que no puede salir nuestro nombre ni nuestra imagen. Sólo tenemos agradecimiento para esa empresa”, explicó Freddy en una conferencia de prensa, mientras que Germán señaló que fueron vetados “de una manera vil, sin argumento”.

Hace dos años fue retirado su veto y, finalmente, el pasado agosto retomaron actividades dentro de la empresa con su programa Relatos Macabrones, dejando en el olvido a su oscuro pasado con la televisora de San Ángel.

"Relatos Macabrones" sería el proyecto por el cual les fue retirado su veto a los hermanos Ortega (Foto: Las Estrellas)

Pese a ello, en su regreso no dejaron de agradecer a Pati Chapoy y demás conductores de Ventaneando, al igual que a su producción, por permitirles estar por unos minutos en su programa.

Agregaron que principalmente sentían que le debían agradecer a la titular del programa, pues gracias a la polémica que se levanto con su crítica por haber utilizado a un niño para realizar uno de sus sketches de Relatos Macabrones.

Y es que a Chapoy no le pareció nada divertido el sketch llamado “El niño que vendía ciruelas”, en donde dos personas con recursos y que presumen de la cantidad de dinero que tienen, le dicen a un niño de origen humilde que le darán 100 pesos si se deja inyectar gasolina en las venas.

“Hicieron un sketch con un niño y no estoy de acuerdo. Espero que no se vuelva a repetir, ¿entendieron? No importa que sea a las 11 de la noche”, les reprochó hace casi un año, a lo que respondieron hoy haberlo entendido, no utilizando nuevamente a niños y advirtiendo a la gente que no dañan a nadie durante la grabación de los episodios.

