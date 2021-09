“Estos premios son para ellos”: Karol Sevilla reveló que sus fans le avisaron de su nominación en los Kids’ Choice Awards México

Karol Sevilla interpretará Nadie te entiende por primera vez en vivo (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

La ceremonia de premiación de los Kids’ Choice Awards México 2021 es presentada por Nickelodeon Latinoamérica y se llevará a cabo este martes 7 de septiembre a las 20 hrs. Los fans de los artistas nominados podrán ver tan esperado evento en alguna de las siguientes opciones: el canal Nickelodeon, a través de redes sociales oficiales, del canal de YouTube Nickelodeon en Español y por Pluto TV.

La cantante y actriz Karol Sevilla no sólo está nominada en la categoría Creador/a + Top, sino que se presentará durante la premiación, en entrevista con Infobae México, compartió que será la primera vez que interpreta en vivo la canción Nadie te entiende, su más reciente sencillo sobre el desamor. En la fiesta de Nickelodeon también se presentarán Piso 21 y Matisse.

Los Kids' Choice Awards México tendrán lugar este martes (Foto: Twitter/@NickelodeonLA)

Respecto a su presentación, se dijo entusiasmada pues ya quiere ver a los fans gritando por su nominado favorito y las expectativas de las votaciones se han acrecentado desde que se cerró la votación el pasado 22 de agosto. “Los nervios corren por mis venas, es un cosquilleo bien bonito”, mencionó.

Aunque no detalló cómo será el escenario de los Kids’ Choice Awards México, adelantó que los organizadores “tiraron la casa por la ventana para que el evento fuera realmente espectacular”. En esta premiación es el público quien decide qué artistas se llevan el blimp naranja, un zeppelin con el emblema de Nickelodeo. Las votaciones se llevaron a cabo por internet desde finales de julio hasta el pasado 22 de agosto.

Karol Sevilla se dijo nerviosa ante la presentación (Foto: MTV)

Karol Sevilla reveló a Infobae México que fueron sus fans quienes la alertaron sobre su nominación en los Kids’ Choice Awards México, pues tan pronto se dio a conocer su nombre, sus millones de seguidores llenaron sus redes sociales con mensajes de apoyo, diciéndole que votarían por ella y se organizarían para difundirlo en internet.

“Yo me enteré por ellos (sus fans) que estaba nominada, yo no me había dado cuenta y me dijeron ‘¡Estás nominada y vamos a empezar a votar!’ y se empezó a alterar la gente y yo como ‘A ver para, para ¿Qué está pasando?’ y la verdad es que es bien bonito porque estos premios son también para ellos”, mencionó, dejando en claro que sus admiradores y admiradoras la sorprendieron con la noticia.

Karol Sevilla durante una dinámica previa a la premiación (Foto: Twitter/@NickelodeonLA)

La actriz de diversas series como Soy Luna y Siempre fui yo reconoció la constante actividad que tienen los fans de todo nominado al esforzarse por votar y conseguir que gane su favorito, pues considera que es un agradecimiento.

La cantante también se dijo identificada con su propio fandom por ser alocado: “La verdad tengo un club de fans muy interesante y loco, dramático, pero también es muy intenso, entonces creo que se une a la intensidad del artista, a lo que tú quieres; es cool tener tanto público sobre todo que me sigue desde proyectos anteriores que he tenido”, compartió con Infobae México.

Los influencers y artistas que también están nominados en la categoría Creador/a + Top son Johann Vera, El Rufas, Leslie Polinesia, Kenia Os, Shaula Ponce, Luann Diez y Piculincito. Karol Sevilla compartió que de su parte, no existe alguna rivalidad de competencia en contra de sus compañeros pues considera que la nominación es un gran honor.

Karol Sevilla no siente rivalidad con los otros influencers y artistas nominados en su categoría

“Son mis colegas y quien gane, de verdad que felicidad, es un orgullo bien grande, a Kenia Os tuve la oportunidad de conocerla en un videoclip y sí hablamos de repente, sí tenemos comunicación, así que yo la amo y neta soy su fan totalmente. También está Leslie a quien adoro con mi vida entera”, mencionó.

Karol explicó que a Picolincito no lo conoce personalmente pero piensa que luce tierno y espera verlo durante la ceremonia “Es lo bonito de los premios, estás en una categoría con colegas que también tienen el mismo talento o mucho más talento, sus clubs de fans son gigantes, impresionantes y poderosos”, señaló.

Otras categorías nominadas en en los KCA México son Mejor actriz, Creador/a #ParaTi (de Tik Tok), Gamer MVP, Ship del año Master Fandom y Nuevo/a Idol.

