Casi un año después de pedirle el divorcio, Cardi B tuvo se segundo hijo con el rapero Offset

La rapera Cardi B y su esposo el cantante e integrante de Migos, Offset, le dieron la bienvenida a su segundo hijo juntos.

Ambos publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram la llegada de su hijo, el cual nació el 4 de septiembre. Todavía los padres no publicaron el nombre del pequeño, pero muchos especulan que los emoticones utilizados por la cantante pueden ser una pista.

La pareja ya tiene a la pequeña Kulture de 3 años, mientras que Offset tiene otros 3 hijos de relaciones anteriores: Jordania, Kody y Kalea Marie.

La pareja había anunciado en junio que esperaban su segundo hijo, cuando Cardi apareció con el grupo de su marido, Migos en una presentación en los premios BTE 2021.

El cantante publicó "Capítulo 5" haciendo referencia al nacimiento de su quinto hijo, segundo con Cardi B

DISTANCIAMIENTO

A mediados de septiembre de 2020, Cardi B le pidió el divorcio a Offset en una corte de Atlanta, Georgia, tras casi tres años de matrimonio. Según la petición que el sitio Sky News obtuvo, la cantante estaba buscando la custodia física legal y primaria de la pequeña Kulture, también pidió una división equitativa de sus bienes matrimoniales. Además quiere que Offset pague la manutención de su hija, así como los honorarios legales del divorcio.

Cardi B y Offse en los premios Grammy REUTERS/Mike Blake/File Photo

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme [...] No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, expresó.

Pero apenas un mes después se reconciliaron.

“Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es realmente difícil no hablar con tu mejor amigo. Y es muy difícil no tener pene”, explicó Cardi.

Gregg DeGuire/Getty Images for The Recording Academy/AFP

La cantante agregó que la relación entre ella y el rapero de 28 años es igual de disfuncional que cualquier otra relación, pero el problema con ellos es que su romance es un poco más público.

SEGUIR LEYENDO: