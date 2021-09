Galilea Montijo presumió la gran y arriesgada hazaña de su hijo Mateo en Acapulco

(Foto:Instagram:galileamontijo)

Mateo Reina Montijo sorprendió a su familia el pasado fin de semana haciendo su primer clavado en La Quebrada en Acapulco, Guerrero, sorprendiendo así a su familia y a los seguidores de Galilea Montijo y Fernando Reina.

La fotografía compartida por el ex de Galilea Montijo: Fernando Reina, muestra el momento exacto en donde se le ve al hijo de la conductora hacer su clavado en el famoso acantilado de Acapulco.

“El primer clavado de Mateo en #LaQuebrada ¡En casa es requisito! Gracias a mis hermanos clavadistas siempre por su cariño.” se lee en la descripción de la fotografía compartida por el esposo de Montijo.

(Foto:Instagram: @GalileaMontijo)

Por su parte, Galilea Montijo comentó: “Peeeeroooo no se si estar más orgullosa de que salió extremo como el papá o desmayarme 😓😀😱😱😱😱 y Gracias por cuidarlo a toda la banda de los clavadistas de #laquebreda #acapulco” al enterarse de la hazaña de su hijo.

La conductora y su esposo han estado juntos por una década y han logrado llevar una relación saludable y llena de mucho cariño, sin embargo la conductora de hoy ha dejado muy en claro que tiene una excelente relación con la exesposa de su esposo: Paola Carus, a quien incluso ha invitado repetidas veces al programa de “Hoy”, pues ella es una reconocida chef del puerto de Acapulco.

Cuando Galilea fue cuestionada por la relación que mantiene con Paola, esto fue lo que ella contestó: " Desde un inicio, la verdad es que siempre nos hemos llevado increíble. Fer dijo: ¨¿Qué hice?¨ , porque yo la adoro, es una cosa de los tres, no es que ¨Ay, Galilea a la que le cae bien¨, no. es una cosa de los tres”.

(Foto: Instagram: @reinaiglesias)

Montijo asegura que le tiene un gran amor y cariño a sus hijastros: Claudio y Alexis, a quienes incluso considera como sus hijos.

“Yo me he ganado el amor de esos niños, son mis hijos, y siempre se lo he dicho a Fer: ‘Si tú y yo el día de mañana, que espero que no pase, por cualquier cosa… esos niños son mis hijos’. Yo me he ganado ese amor y ella lo sabe…” comentó la tapatía ante los medios.

El hijo de Galilea lleva una relación muy cercana con sus hermanastros: Claudio y Alexis, al igual que ella, incluso la conductora confesó que: “Mateo igual adora a Paola y adora a sus hermanos, y aquí los ganones son los hijos, siempre les he dicho…”

Rumores que circulaban entre los medios apuntaban a que Montijo y Paola tenían una enemistad y se ponía en duda la convivencia que comparten constantemente , pero Galilea compartió que siempre ha sido partidaria de mantener la cordialidad entre ellas y que además: “Una vez inventaron una historia de esas de novela, que siempre les he dicho… pero al tiempo hay que dejarle los chismes, el tiempo es el mejor amigo de todas esas especulaciones y chismes…”

Así fue como Galilea demostró su apoyo y madurez ante la relación de amistad que mantiene con la familia de su esposo y mostrando su apoyo y amor incondicional por los hijos y exesposa de Fernando Reina.

