Galilea Montijo estaría dispuesta a ayudar a Laura Bozzo con su millonaria deuda ante el SAT, aseguró Kaffie

Galilea Montijo le ofreció apoyo a Laura Bozzo mediante una tercera persona Fotos: @galileamontijo / @laurabozzo_of

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) pusiera en marcha la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo, se rumora que la conductora se encuentra consiguiendo dinero por cualquier medio posible, incluso vendiendo sus lujosas pertenencias, por lo que Galilea Montijo se habría ofrecido a ayudarla.

El día de hoy se reveló en la columna de Alex Kaffie en El Heraldo de México que la conductora de Hoy se comunicó con la presentadora peruana para hacerle saber que cuenta con ella para todo lo que necesite, incluyendo dinero para su millonaria deuda, pero hasta el momento, Galilea no ha recibido respuesta.

Desde que se dio a conocer el problema fiscal de Laura Bozzo, diversas fuentes han afirmado que no responde el teléfono y no es posible contactarse con ella, por lo que se temía de un posible escape del país. La INTERPOL emitió una alerta para su detención en 150 países y hasta el día de hoy continúa su búsqueda.

Se rumora que la conductora estaría vendiendo sus bolsos de exclusivas marcas para juntar el dinero que debe (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Juan José Origel, quien es íntimo amigo de la conductora, defendió a su colega a pesar de que a él tampoco le contesta las llamadas telefónicas: “Yo siempre estaré para apoyarla y a su lado. Yo no podría decirte nada en contra de ella, espero que todo se arregle; si no se ha comunicado conmigo es porque seguramente le dicen que no es momento”.

Hace unas semanas, los abogados de Laura Bozzo habían llegado a un acuerdo con las autoridades, pues la orden de aprehensión en contra de ella se suspendería si entregaba su pasaporte y un abono de 300 mil pesos como garantía, los cuales tenía hasta el día 31 de agosto para abonar.

A pesar del acuerdo que sus abogados consiguieron, la conductora no presentó el dinero ni su pasaporte ante las autoridades, por lo que a principios de semana, el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo dio luz verde a la FGR para la ejecución de la orden de aprehensión en su contra.

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante compartió su opinión sobre el tema: “Ahora sí la van a agarrar, la van a llevar al penal de Santiaguito, ahora sí ya no hay manera de que se salve y es que por eso tenemos que ser muy cautelosos sobre todo con el tema de impuestos. A la señora Bozzo no le gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo. Hay normas que hay que respetar y la señora no va a hacer lo que se le dé la gana”, dijo el periodista de espectáculos

El festejo del aniversario de la conductora jaliciense unió a personalidades como Laura Bozzo y Verónica Castro (Foto: Captura de Pantalla/ Programa Hoy)

La última vez que se vio a Laura Bozzo en público fue durante los festejos del aniversario de Galilea Montijo en Acapulco a principios del mes pasado, por lo que rumores aseguran que la conductora se encuentra escondida de la justicia en una lujosa residencia del puerto.

En la negociación con las autoridades mexicanas para evitar ir a prisión, Laura había afirmado tener una grave enfermedad que empeoraría con la altitud, por lo que debía pasar la mayoría del tiempo en su residencia de Acapulco, lo que confirmaría que la conductora se encuentra en el estado de Guerrero.

Alfredo Adame, quien asegura haber denunciado a Laura Bozzo ante las autoridades, dijo hace unos días que la conductora se encontraba en la casa de Lizbeth Rodríguez, quien llegó a la fama por su aparición en el canal de YouTube Badabun, lo cual fue desmentido por la propia artista mediante sus redes sociales.

