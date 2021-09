Qué dijo Andrea Legarreta sobre Ninel Conde por fuga de Larry Ramos

La conductora expresó su asombro por la cantante Fotos: Instagram @andrealegarreta / @ninelconde

El día de ayer se dio a conocer la noticia de la fuga de Larry Ramos en Miami, donde permanecía en prisión domiciliaria por las acusaciones de fraude por más de 200 personas. El esposo de Ninel se encontraba en ese momento con la cantante, pero ella declaró no haberse dado cuenta de lo ocurrido.

En ocasiones anteriores, “El Bombón Asesino” había declarado no saber nada acerca de los numerosos fraudes que su esposo cometió a lo largo de meses a diversas figuras públicas, como fue el caso de Alejandra Guzmán, a quien defraudó con más de 4 millones de dólares.

Andrea Legarreta aprovechó el segmento de noticias de Hoy para opinar sobre las presuntas omisiones de Ninel: “Es que sí es posible que no te des cuenta, que no sabes. ¡Si no se dio cuenta con quién andaba, menos se va a dar cuenta cuando se quite el grillete! ¡por favor! Hay que tener bien abiertos los ojos, a veces la soledad hace que te involucres con personas inadecuadas. ¡Ay Dios mío!”, exclamó.

La conductora expresó su asombro por la situación debido a la naturaleza de las acciones de la cantante, pues en caso de que se le encuentre culpable de estar involucrada, podría pasar tiempo en prisión.

El día de ayer Larry Ramos debía presentarse a declarar ante el FBI, por lo que presuntamente pasaría de estar bajo prisión domiciliaria en el departamento que compartía con Ninel en Miami, a estar encarcelado en una celda común; por este motivo, el colombiano decidió romper el grillete GPS que informaba de su localización a las autoridades y huír.

Varios rumores afirmaron que Ninel se encontraba con él al momento de su fuga, y algunos más aseguraron que ella había huído a su lado. La presencia de Ninel en el domicilio de Larry en Miami fue confirmada por Giovanni Medina, quien concedió una entrevista para Ventaneando el día de ayer.

Giovanni contó que tenía programada una videollamada con Ninel y una mediadora para seguir con el asunto de la custodia del hijo que concibieron juntos, por lo que la cantante se conectó remotamente. El ex esposo de la cantante comentó que se mostró nerviosa durante los pocos minutos que se mantuvo conectada, además de presentarse con un enfoque peculiar en el que sólo se podía ver la mitad de su cara y una pared.

El empresario dijo que pudo reconocer al perro que Ninel y Larry tienen en su departamento de Miami porque ladró y apareció en la cámara, lo que confirmaría que la cantante se encontraba con el colombiano al momento de su fuga.

Existen rumores los cuales aseguran que Larry podría haberse fugado del país por medio de un yate, por lo que emitieron una alerta de búsqueda en los 50 estados, así como en las Bahamas por su cercanía con la ciudad de Miami.

Joe Moncada, ex socio de Larry, declaró en entrevista para Ventaneando que teme por la vida del colombiano, pues asegura tiene problemas emocionales y padece de ansiedad, por lo que podría llegar a quitarse la vida.

Anteriormente, Moncada había declarado que su antiguo compañero de trabajo le había ofrecido lavar dinero por medio de un movimiento que incluía a Ninel Conde. Larry le dijo a Joe que iniciaría una falsa demanda en su contra, para que llegaran a un acuerdo donde le pagaría 250 mil dólares que posteriormente le haría llegar por medio de su esposa, quien tenía el dinero en efectivo en México.

