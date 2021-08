“Está mal de la tatema”: Carmen Salinas no quiere tener ya contacto con Paty Navidad

Carmen Salinas ya había descalificado anteriormente las declaraciones de Paty Navidad (Foto: Cuartoscuro)

Hace apenas unos días Paty Navidad salió del hospital donde había estado ingresada por casi tres semanas para continuar su recuperación en casa luego de que la actriz dio positivo a la enfermedad de COVID-19.

La noticia preocupó a sus fans pues la actriz estuvo internada en terapia intensiva, y llamó la atención del público en general pues es conocida la postura negacionista de la pandemia que la también conductora ha sostenido a través de polémicas declaraciones en sus redes sociales y entrevistas.

Y es que en no pocas ocasiones, Navidad ha expresado que “la plandemia”, como ella la llama, no es sino un experimento mundial para tomar el control de la población y que la enfermedad causada por el virus de SARS-CoV-2 no es mas que una enfermedad con la misma letalidad que una gripe.

Ha trascendido que en los próximos días Paty volverá al foro de MasterChef Celebrity (Foto: @patynavidadd/ Instagram)

Ahora es Carmen Salinas, quien fiel a su estilo, compartió que no desea saber nada de la ahora participante de MasterChef Celebrity, ni tenerla cerca porque para ella no aporta nada de utilidad.

Y aunque hace varios años Navidad fue una de las famosas “Aventureras” que protagonizaron la icónica puesta en escena producida por Carmen, ahora la llamada “madrina del medio del espectáculo”, quien compartió escenario entonces con Paty, fijó su postura respecto a la también cantante.

“No, no, con las personas que no te orientan y todo, no hay que hablar, así es la manera de pensar de esas gentes... Y le dio, verdad, el COVID; no hablé con ella, a la gente que no orienta bien a las otras personas no hay que acercarse a ellas porque están mal de la tatema, mejor no te acerques a ellas”, expresó la primera actriz para las cámaras del programa Hoy ante el cuestionamiento de que si había entrado en contacto con Paty tras su contagio.

Carmen Salinas contó que sólo sale de su casa cuando necesita hacer compras (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Carmen Salinas también agradeció no haber dado positivo al día de hoy, con más de 18 meses de pandemia, y reveló que desde un inicio ha tomado las precauciones pertinentes: “Lo que pasa es que yo me mantengo en la casa, no salgo más que cuando voy a hacer alguna compra, pero aquí traigo mi cubrebocas y estás constantemente lavándote las manos”, añadió.

*Información en desarrollo