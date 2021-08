Yordi Rosado recordó cuando casi se ahoga en el mar con su hijo: “ya estábamos muy adentro”

Yordi Rosado se ha convertido en uno de los entrevistadores más queridos por los famosos (Foto: Captura de pantalla YouTube)

El pasado jueves 26 de agosto en el programa Miembros al aire, Yordi Rosado relató la ocasión en la que entró al mar con su hijo y tuvo que ser auxiliado por los salvavidas para no morir ahogado, pues la corriente ya lo había arrastrado.

El presentador empezó a contar su trágico momento con un acontecimiento similar que le ayudó a ser más precavido. “Yo una vez de chavito, como a los 11 años, me iba a ahogar en Ixtapa, me arrastró la ola y me sacaron y quedé muy traumado. Hace un año fui a Acapulco con mi hijo que tiene 15 años y que es más alto que yo y le digo: ´hay que tener mucho cuidado´, imagínense, yo con miedo al mar”.

Yordi tuvo un momento de distracción al jugar con su hijo, por lo que perdió la noción de qué tan lejos quedó de la orilla de la playa. “Nos rentaron de esas cositas como tablas de surf y estábamos jugando, pues evidentemente se te va la onda y te va jalando, el asunto es que en 20 minutos que jugamos en la orilla, de repente ya estábamos muy adentro y yo que soy súper cuidadoso y no me di cuenta”.

El canal de YouTube del conductor, donde sube entrevistas con diversos famosos, cuenta con 1.4 millones de suscriptores (Foto: Instagram @yordirosadooficial)

El conductor del programa De noche percibió la fuerza de la marea, y el agua le llegaba a la altura de la barbilla, pero no pudo reaccionar por la fuerza mientras que su hijo también era arrastrado. “De repente siento cómo me jala la corriente pero de un segundo a otro, y me empieza a jalar para adentro y hacia abajo y ya no puedo salir. Está perro tú solo, pero con tu hijo a lado peor, porque como papá te prende el sensor de ayudar a tu hijo, entonces volteo y le digo: ´¿Santi puedes nadar?´ y me dice que no y se empieza a meter al mar”.

Afortunadamente unos salvavidas vieron que el conductor y su hijo se habían alejado del límite y acudieron a ayudarlos. “Entonces traté de agarrarlo y me empiezo a desesperar, por lo que no puedes salvar a alguien y volteo tengo a dos salvavidas cerca de mí, porque nos vieron y saben dónde están las corrientes y ahí te agarran”.

Yordi Rosado es recordado por ser uno de los productores del programa "Otro Rollo" (foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Finalmente el locutor compartió lo que hace ahora cuando va a la playa. “No me meto bien si no veo un salvavidas y cuando lo veo, le digo: ´oye, te encargo, estoy ahí con mis hijos´, al final paso y le doy una propina”.

Por otra parte, en su nuevo programa De noche que se estrenó el 28 de junio, Yordi eligió entre tres platillos exóticos que estaban en varias cajas secretas, él debía seleccionar una sin saber su contenido para degustar el platillo misterioso. Cuando llegó el turno de seleccionar, Rosado escogió la caja tres; en la caja dos había alacranes y en la uno, el platillo era con tarántulas, finalmente le tocó degustar un taco de carne de rata, al principio el conductor se mostró dudoso.

El conductor se atrevió a darle una mordida y al saborear la carne de rata, Itati Cantoral le ofreció un bote para que vomitara, después Yordi comenzó a hacer mostrar desagrado e incluso hizo sonidos de vómito.

El nuevo programa de Yordi se transmite los lunes a las 9:30 por Unicable (foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Mientras el conductor seguía masticando nunca paró de hacer gestos y sonidos de asco, pero logró pasarse el bocado sin escupir. Cuando fue cuestionado sobre el sabor, Yordi dijo: “Yo nunca he comido nada de sesos, está muy grasoso, odio la consistencia aguada, está acuosa, una parte sabe la carne como más durito, lo que está horrible es la parte blanca, blanda, grasosita”.

