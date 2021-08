Gabriel Soto reveló qué piensan sus hijas sobre su próxima boda con Irina Baeva

Irina y Gabriel empezaron a salir mientras el actor resolvía sus problemas de divorcio (Foto: Instagram/@irinabaeva)

En enero de este año Gabriel Soto le propuso matrimonio a Irina Baeva. Desde ese momento, la pareja ha estado pensando en cómo y cuándo realizaran su celebración. En una entrevista reciente, el protagonista de Vino el amor reveló las opiniones de sus dos hijas por su próxima boda.

En una serie de preguntas y respuestas para diversos medios de comunicación, el actor aseguró que Elisa y Miranda están muy felices con la próxima celebración de su boda en la playa. “(Están) muy bien, felices y emocionadas. Todo de maravilla mientras haya salud, trabajo y unión. Mis hijas ya regresaron a clases y todo muy bien, afortunadamente, mis hijas están creciendo, dándoles todo el amor y todo el cobijo”.

Irina fue cuestionada sobre si Miranda y Elisa la acompañarán en su gran día para ayudarle a levantar la cola del vestido, pero la actriz decidió no dar una respuesta certera: “Ya veremos más adelante”.

El actor tuvo dos hijas con Geraldine Bazán: Elisa y Miranda de 12 y 7 años respectivamente (Foto: Instagram / @grabielsoto)

La pareja decidió revelar el porqué decidieron realizar su boda frente al mar. “Nos vamos a casar en un lugar maravilloso con una bendición y enamorados, que es lo más importante. Creo que es un lugar maravilloso, acordamos hacerlo así, en Rusia no hay playa, así que hay que aprovechar”.

Finalmente el actor dijo estar acostumbrado a los rumores que salen de él y su pareja. “Desgraciadamente hay muchos medios amarillistas que les gusta nada más inventar chisme, chisme y chisme, pero bueno, finalmente sabemos que es parte de ser figura pública y mira, mientras estemos bien nosotros, mientras tengamos salud, mientras estén mis hijas y mientras haya trabajo, todo lo demás ahora sí que hablen ‘Sancho’, señal que vamos cabalgando”.

Baeva y su familia recibieron amenazas por su relación, hasta el punto de que la actriz se sintió insegura (Foto: Instagram/@irinabaeva)

La pareja no solo se enfrenta a los chismes, sino también a los haters que creen que Irina fue la “tercera en discordia” mientras Gabriel Soto tenía una relación con Geraldine Bazán. A través de su cuenta de Instagram, la rusa respondió algunos comentarios de sus seguidores en una dinámica de “preguntas y respuestas”. Entre estas, hubo quien preguntó a la actriz: “¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel, como lo hizo contigo?”

Ante este cuestionamiento la actriz aseguró que confía plenamente en su novio y descartó que pudiera existir una infidelidad en su relación: “No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”, escribió en sus stories.

Esta fue la respuesta de la actriz rusa en la red social de fotografías (FOTO: Instagram/@irinabaeva)

Por otra parte, Gabriel e Irina seguirán con su demanda en contra de Laura Bozzo. Los artistas presentaron una denuncia por la vía civil y penal en contra de la peruana por los delitos de discriminación, amenazas y acoso sexual después de las declaraciones que emitió en un programa estadounidense.

Laura le dijo públicamente a Irina “hija de puta, una descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta”, y se excusó afirmando que era una una opinión de su parte. Bozzo también dijo que Gabriel Soto “piensa con los genitales en lugar de la cabeza” y lo nombró “el desgraciado del año” en el programa El gordo y la flaca.

Irina Baeva y Gabriel Soto empezaron una relación en 2019 (Foto: Instagram @irinabaeva)

El abogado de la pareja, Gustavo Herrera, señaló que “si ella no se presenta a declarar personalmente, la van a declarar confesa de todas las posesiones que sean previamente calificadas de legales por el juez”, y agregó: “yo ofrecí en el juicio una pericial de psicología para que la examine una psicóloga forense y determine cuál es el estado mental de la señora, porque los improperios y calificativos que dijo en contra de Gabriel e Irina sí son discriminatorios y atentan contra la dignidad humana de mis clientes”.

SEGUIR LEYENDO: