María León defendió sus fotografías sensuales: “mostrar piel como se nos hinche la gana”

María León reveló que le han preguntado mucho por su cuenta de Only Fans (Foto: Instagram / @sargentoleon)

La cantante María León se encuentra promocionando Mudanza hormiga, el tema que grabó al lado de Gloria Trevi y que significa un paso positivo en su carrera, según lo declaró recientemente.

“Funcionó de una manera muy linda e interesante, al mismo tiempo en esta pandemia estábamos Gloria y yo haciendo nuestros discos aparte, trabajando con (la compositora) Marcela de la Garza y en uno de esos momentos, alguna canción mía paró en los oídos de Gloria, y le dijo (a Marcela), ‘¿Qué es esto?’ , y le dijo, ‘ah, es una canción que estoy escribiendo con María y dijo ‘Me encanta esa canción’ (…) Dijo ‘esa canción la tiene que cantar María para su disco, entonces pregúntale si quiere que la cantemos juntas”, reveló la intérprete en el programa De primera mano, donde aseguró haber conocido el lado más humano de Gloria.

“Hoy en día somos amigas, cuando tuve la fortuna de conocerla me enamoré más, aparte tiene tanta energía que no sé de dónde saca esta mujer, conocí su humildad, su generosidad, la fe que ha tenido en mí y en mi proyecto me llegó el corazón”, añadió.

La cantante es una entusiasta del pole dance (Foto: Instagram/@sargentoleon)

Además de su talento artístico, la ex integrante de Playa Limbo ha destacado por incentivar a sus fans a tener una vida saludable a través de la activación física.

La famosa cantante ha hecho gala de su torneada figura y ha aparecido en sus redes sociales con poca ropa y haciendo sus rutinas de entrenamiento en disciplinas como el acondicionamiento fitness, el pilates y pole dance, actividad en la que ha destacado e incluso ha incorporado en alguno de sus videos musicales.

Al proyectar una imagen sensual y compartir imágenes donde luce bastante su atractivo físico, algunos de los seguidores de la cantante le han pedido que abra una cuenta en OnlyFans, la famosa plataforma de suscripción para acceder a contenidos eróticos exclusivos.

María comenzó su carrera en el grupo T' de Tila (Captura: sargentoleon/Instagram)

“Para mí ha sido muy importante mostrar esta parte sensual justo porque de pronto existe esta necesidad de diferentes personas, por esta cuestión histórica y social, de desacreditar las partes, sobre todo de las mujeres”, contó la cantante.

Para María el hecho de mostrar el cuerpo humano sin tapujos es esencial en los tiempos que corren y no se contrapone con la profesión de cada persona, a quienes recomienda sentirse orgullosas de su sensualidad.

“Que la gente sepa que somos todo: que sí podemos ser una profesionista, sí podemos tener inteligencia emocional, mental, podemos tener una carrera, que podemos ser muchas cosas. Y también podemos sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra sensualidad, de nuestra piel y mostrarla como se nos hinche la gana, porque eso es parte del poder, de lo que somos”, dijo María León en relación al empoderamiento femenino.

María León se presentó en el musical "Hoy no me puedo levantar" en el Centro Cultural Teatro 2, en Ciudad de México (Foto: EFE/José Méndez)

Respecto a la famosa plataforma de contenidos con sede en Reino Unido, la cantante que recientemente participó en la obra de teatro Hoy no me puedo levantar, aseguró que no lo ha contemplado, debido a que para ella mostrarse sensual en sus redes sociales es más “inspiracional que lucrativo”.

“No sé si OnlyFans es una plataforma para mí, porque no lo hago de una manera lucrativa, lo hago de una manera inspiracional, motivacional, porque hay otras mujeres que también lo hacen, y el pagar por un servicio de pronto se vuelve una demanda; se vuelve demandante algo que yo quiero que tú me des como persona y yo te doy lo que yo quiero”, añadió.

Aseguró que mostrarse ante sus fans se convirtió en una comunión artista-seguidor, más allá de las plataformas: “Por eso es que lo plasmo en redes sociales de esta manera... gratuita, vamos a llamarse así, o a nivel complicidad. No creo que sea una plataforma para mí”, expresó.

