Yordi Rosado reveló a Lucía Méndez cómo hizo trampa en “Big Brother VIP”

Yordi Rosado reveló que planeó estrategias con la informaicón que tenía de "Big Brother" (Foto: YouTube)

Yordi Rosado reveló cómo fue su paso por Big Brother, una de la peores experiencias que tuvo que atravesar a los largo de su carrera artística, pues no era el tipo de programa en el que él hubiera querido estar ya que lo forzaron a revivir momentos que no quería y actuar de forma contraria a su personalidad.

En la nueva entrega de la serie de entrevistas que Lucía Méndez recientemente comenzó, Yordi Rosado fue el invitado y habló del sufrimiento al que se enfrentó siendo parte de Big Brother, pero también confesó que él tenía varias estrategias estudiadas para ser el vencedor.

Anteriormente Rosado había calificado a su experiencia en el programa en el que estuvo hace casi dos décadas como su “peor error”, pues en ese reality show lo orillaron a enfrentarse a la reciente muerte de su madre, a confrontarse a los otros concursantes, y también se demostró que no es bueno en las matemáticas.

Yordi Rosado lloraba más de lo necesario en "Big Brother" (Foto: YouTube)

El productor de Big Brother aceptó que él conocía qué ocurría en aquella casa en la que convivió con otras 13 personas, pues al conocer las estadísticas de la entrega anterior, Big Brother VIP primera edición, sabía con qué herramientas se haría explotar a los concursantes y qué era lo que le gustaba ver al público.

“Yo tenía dos problemas con ese programa, que yo era productor, y al yo ser productor tenía mucha información del programa. Entonces, yo sabía y, para ser sincero, hice muchas estrategias adentro del programa que quizás no eran tan naturales porque yo tenía mucha información, y esas estrategias en lugar de ayudar, me jugaron en contra”, confesó el presentador.

Yordi fue el décimo expulsado de la casa en su segunda temporada, y reveló que intentó llorar más de lo que las situaciones lo obligaban y eso posiblemente fue muy falso para la audiencia, por lo que poco a poco se convirtió en uno de los integrantes más odiados del programa.

Roberto Palazuelos le gritó "eres un empleado" a Yordi Rosado durante el programa (Foto: YouTube)

El otro obstáculo al que se enfrentó Rosado fue que no fue capaz de seguir la actitud con la que actuaban sus compañeros, pues en varias ocasiones tuvo que hacerle frente a situaciones que no se esperaba, como lo fue en el momento memorable en que Roberto Palazuelos comenzó a gritarle “¡eres un empleado!”

Después de este enfrentamiento con El Diamante Negro, su relación en vez de arruinarse, mejoró. Palazuelos al final del programa le ofreció disculpas, pues solamente estaba exaltado.

Yordi Rosado reforzó su amistad con Palazuelos después de "Big Brother" (Foto: YouTube)

Agregó que también el tener mucha confianza fue un error porque no esperaba que sus compañeros, con quienes había hecho un trato antes de comenzar el reality, le darían la espalda y votarían en su contra.

“Finalmente, Big Brother es un juego de picar a los demás y de ver a quién le das el voto, aunque sea tu amigo y yo no podía eso. Inclusive hicimos como una cofradía. Mucha gente no sabe, pero Yolanda Andrade, El Travieso Arce, no me acuerdo quién más, y yo quedamos en que no nos íbamos a nominar entre nosotros, [...] ellos me empezaron a dar y yo no sabía”.

Ya que Yordi no pudo romper el pacto con sus amigos, fue él quien resultó siendo el expulsado a los 60 días de haber comenzado el show.

Al terminar el programa, expresó, se dio cuenta de que no resultó siendo lo que él esperaba, pero fue una experiencia que lo ayudó a crear más lazos con otras personas.

SEGUIR LEYENDO: