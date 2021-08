Dorismar reveló que gana más en OnlyFans que como actriz: “voy a hacer un desnudo total”

La actriz aseguró que gana más que cuando salía en televisión (Foto: Instagram/@dorismartv)

En entrevista con la revista TVNotas, la actriz argentina Dorismar reveló que desde que abrió su cuenta en la plataforma OnlyFans, su cuenta bancaria tuvo un gran incremento, pues aseguró que gana mucho más que en su mejor momento en televisión.

“Te puedo asegurar que ahora gano mucho más que cuando fue mi mejor momento en televisión y salía en todas partes; reconozco que todo es gracias a mis fans y considero que la mejor forma de agradecérselos es dar lo mejor de mí “, comentó la actriz.

Dorismar narró cómo y qué fue lo que la animó a abrir su cuenta en OnlyFans: “Me animé porque me considero una mujer trabajadora; además de que tengo un hogar que mantener, deudas que pagar, los estudios y los alimentos de mi hija, entonces tenemos que buscar la manera de salir adelante y me está funcionando”.

El esposo de la argentina la ha apoyado en toda su trayectoria en OnlyFans (Foto: Instagram/@dorismartv)

“Lo estoy haciendo con un equipo de trabajo y con ayuda de Alejandro Schiff, mi esposo y mánager; él maneja muy bien las redes y es fotógrafo profesional, así que hicimos un foro pequeño especialmente para estas fotos y videos, queremos hacer todo profesional”, añadió.

Asimismo aseguró que su contenido en dicha plataforma va más allá del contenido explícito, pues comentó que hay toda una producción detrás de él.

“OnlyFans me ha resultado de una forma espectacular. Los suscriptores agradecen y se dan cuenta de que hay producción en lo que hago, se está haciendo de la mejor calidad; no es nomás encuerarse y ya, es todo un concepto lo que hacemos, se hace algo de manera profesional y cuidamos todos los detalles”, contó la argentina.

Dorismar reveló cual será la sorpresa que les tiene a sus suscriptores cuando llegue a los 100 mil (Foto: Instagram/@dorismartv)

La actriz señaló que a pesar de contar una gran cantidad de suscriptores a quienes les ha dejado ver un poco más de de lo que muestra en su cuenta de Instagram, tiene planeado hacerse ver sin ninguna prenda encima en el momento que llegue a los 100 mil.

“Tengo un millón y medio de seguidores y cada vez son más; hasta ahora son poco más de 60 mil suscriptores, pero como en esto hay que renovarse y siempre dar más, estoy haciendo topless, pero llegando a 100 mil quiero celebrar en grande y voy a hacer un desnudo total” confesó.

En dicha entrevista, Dorismar contó que sus fans son muy cariñosos y considerados con ella y su trabajo, ya que algunos le han mandando recomendaciones en cómo posar: “A veces mis seguidores me escriben piropos y me dan ideas de qué tipo de fotos hacer, por eso me desvivo en hacer lo mejor e invierto mucho tiempo en leer todo lo que me dicen; trabajo para ellos y la mejor manera de agradecerles es tomando en cuenta todos sus comentarios, se los agradezco”.

La argentina se defendió de quien ha comparado a OnlyFans con la prostitución (Foto: Instagram/@dorismartv)

Por otro lado, comentó que no le afectan los comentarios negativos en cuanto al contenido que pueda llegar a publicar en dicha plataforma, pues algunos cibernautas han comparado esta labor con el prostituirse. Sin embargo, la argentina fue contundente al decir que sus publicaciones son simples fotografías.

“A mí no me afecta en lo más mínimo; en mi caso, dejo que la gente vea mi material y que juzgue si le gusta o no. En OnlyFans no es gratis, la gente tiene la libertad de entrar, ver mis fotos sexys y decidir si paga o no. Nunca falta quien entre y lo critique, pero es parte de esto. Además, prostituirse es otra cosa, yo simplemente muestro mis fotos sin ir más allá, la idea es que les guste”, sentenció.

