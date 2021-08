“No me asusta”: Erik Rubín se sinceró sobre abrir su cuenta en OnlyFans

Erik Rubín habló sobre la posibilidad de abrir su cuenta en OnlyFans después de haber tenido que hacer desnudos en teatro (Foto: Instagram @erikrubinoficial)

Al igual que las celebridades que están planeando abrir su cuenta en OnlyFans para vender contenido erótico exclusivo, Erik Rubín no se aleja de la posibilidad de incursionar en el mundo del modelaje a través de este tipo de plataformas.

El ex Timbiriche, Erik Rubín, recordó las ocasiones en que ha tenido que hacer desnudos en presentaciones y puestas en escena, pero la idea de vender fotos y videos en poca ropa en OnlyFans la ve un poco alejada de su vida ahora mismo debido a que no conoce a profundidad cómo sirve este tipo de plataformas.

“La verdad es que no lo he pensado, tampoco me asusta, la verdad es que sé más o menos de qué se trata, nunca he entrado a uno, no sé si hay limitaciones o no, o si es todo el paquete, no sé cómo sea, pero también soy pudoroso”, confesó ante las cámaras de Ventaneando.

Erik Rubín aseguró que mostrarse desnudo no le espanta, pero tampoco lo hace sentir cómodo (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Pese a que el esposo de Andrea Legarreta en otras ocasiones ha tenido que mostrarse sin ropa y en redes sociales lo ovacionan por mostrar su cuerpo y mantenerlo ejercitado a sus 50 años, dijo que el posar desnudo no es su fuerte y tampoco se siente muy cómodo haciéndolo, así que esa sería otra razón por la cual no abriría su cuenta en OnlyFans.

“Así así, todo el paquete, la verdad es que no. En algún momento, por ejemplo, en una obra de teatro, pues enseñábamos así, todo el paquete full monty. Era un momento que pensé que nunca iba a poder hacer, sin embargo, lo hice. No me espanto, pero no está en mis planes ahora”, dijo el cantante.

Por otro lado, el cantante también se sinceró sobre la bioserie de Timbiriche, la cual sí está en pie, pero todavía lo considera un proyecto en pañales, pues existen muchas propuestas de las formas en que podría llegar a las pantallas y qué historia sería contada.

Timbiriche próximamente podría decir adiós a los escenarios (Foto: Instagram @kikocamposmex)

“No hay nada concreto, hay propuestas por aquí, por allá, las maneras de hacerla son muchas y sí te puedo contar que estamos en juntas para ver de qué manera es viable. Habrá que hablar y decidir a dónde vamos con la historia de Timbiriche y habrá que hablar con los demás en su momento”, reveló Rubín.

Anteriormente, Erik ya había hablado de cómo han ido los planes acerca de esta producción, y en entrevista con la revista Quién, aseguró que no tienen, ni piensa que tendrá, intenciones de cancelarla, pues será parte de un momento muy especial de Timbiriche, que podría ser su retiro.

Según anunció el cantante, en su aniversario 40, que se celebraría el próximo año, la agrupación podría regresar con grandes proyectos, entre ellos una gira y el estreno de la serie biográfica, que marcaría su fin.

Erik Rubín aseguró que una de las mejores formas en que podrían hacer su despedida grupal sería con la bioserie de Timbiriche (Foto: Instagram @erikrubinoficial)

“Hemos seguido vigentes a través de los años porque se ha pasado de generación en generación (nuestra música) y cada 10 que volvemos a hacer un reencuentro, la gente nos acompaña y se vuelven proyectos más grandes. Tenemos pensado celebrar los otros 10 años ya haciendo la gira del adiós, entonces algo muy importante en mi carrera lo que es Timbiriche”, comentó sobre la importancia del grupo en su carrera.

Asimismo, confirmó la participación de la serie entre los planes de despedida: “Seguramente estaría acompañado, a lo mejor, de la bioserie, todo esto a penas está en ideas, todavía no se ha platicado mucho sobre esto”.

