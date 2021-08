María León se sinceró sobre la posibilidad de abrir su cuenta en OnlyFans

María León reveló lo que piensa sobre vender fotos y videos eróticos en plataformas como OnlyFans (Foto: Instagram / @sargentoleon)

María León se ha convertido en una de las cantantes a las que más les gusta incentivar a las mujeres sobre su silueta y se ha hecho notar por mostrar lo ejercitado que ha mantenido a su cuerpo, por lo que fue cuestionada sobre la posibilidad de abrir su cuenta de OnlyFans, algo que no ve como una realidad por chocar con su pensamiento.

Actualmente, María León se encuentra promocionando Mudanza de hormiga, su nuevo sencillo junto a Gloria Trevi , pero en entrevista con De Primera Mano se sinceró sobre la forma en que ve a la venta de contenido erótico a través de internet con plataformas como OnlyFans y por qué ella no ha abierto su propia cuenta en esta famosa página.

Según dijo la cantante, para ella ha sido indispensable compartir con su público la sensualidad de su cuerpo por romper un poco con el tabú y los estereotipos que existen hacia las mujeres, pero no por ello le gustaría lucrar de ese modo con su imagen.

María León confesó que no piensa que su contenido tenga lugar en OnlyFans por el fin con el que lo hace (Foto: Instagram/@sargentoleon)

“Para mí ha sido muy importante mostrar esta parte sensual justo porque de pronto existe esta necesidad, por esta cuestión histórica y social, de desacreditar las partes, sobre todo de las mujeres. Para mí es importante que la gente sepa que somos todo: sí podemos ser una profesionista, sí podemos tener inteligencia emocional, mental y podemos tener una carrera, que podemos hacer muchas cosas y también podemos sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra sensualidad, de nuestra piel y mostrarla como se nos hinche la gana”, declaró.

Es por ello que dentro de su pensamiento choca un poco la opción de vender contenido erótico del cuerpo de las mujeres, pues su intención no está en ganar dinero o atención a partir de sus fotografías.

“No sé si OnlyFans es una plataforma para mí porque no lo hago de una manera lucrativa, lo hago de una manera inspiracional, motivacional, porque hay otras mujeres que también lo hacen y el pagar por un servicio de pronto se vuelve una demanda, se vuelve demandante algo que yo quiero que tú me des como persona y yo te doy lo que yo quiero”, respondió.

León ha tenido que enfrentarse a críticas por compartir en redes sociales fotos en bikini, haciendo ejercicio o bailando pole dance (Foto: Instagram/@sargentoleon)

Anteriormente, María ha demostrado su apoyo al movimiento feminista, lo cual le ha costado varias críticas hacia su carrera musical y las publicaciones que realiza mostrando su cuerpo, a ello respondió en una entrevista que su fin actual es sentir a otras mujeres empoderadas a partir de su imagen.

La ex integrante de Playa Limbo también ha confesado que ha sido duramente criticada en redes sociales por subir videos a sus cuentas personales bailando Pole Dance, pero a ello respondió: “Me vale m*dre lo que piensen, yo lo voy a seguir haciendo porque hay otras mujeres que se sienten inspiradas por esto”.

María León también contó que, así como muchas otras mujeres -tanto en el medio del espectáculo, como en general- ha sido acosada en la calle e incluso ha sufrido tocamientos sin su consentimiento y es por ello que ha decidido empoderarse y empoderar a otras a través de sus redes sociales, sus fotografías y apoyar al feminismo.

“A mí en la calle me manosearon y me agarraron las pompis. Que te vistas de una manera sexy, no le da permiso a nadie de sobrepasarse contigo o desacreditar tus valores, educación, trayectoria y carrera. El cómo honres tu cuerpo, es una cuestión muy particular”, sentenció para Ventaneando.

