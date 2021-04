Only Fans: de la Mars a Celia Lora, qué famosas ya tienen su cuenta

Celia Lora, La Mars y María Levy son algunas de las famosas que abrieron su cuenta en Only Fans (Foto: Instagram / @celi_lora / @marialevyy / @marsaguirreoficial)

Ya sea ante la falta de oportunidades laborales causadas por la pandemia generada por la COVID-19, por un gusto de mostrar su propio cuerpo o como una aventura, es que algunas celebridades han recurrido a abrir una cuenta en la plataforma Only Fans, que se centra en mostrar fotografías o videos sensuales, incluso con desnudos.

En los últimos meses, el servicio de suscripción -que cuenta con diversos paquetes de pago- se ha vuelto una opción más viable a raíz de su popularidad entre los usuarios. Una de las primeras que abrió su perfil fue Celia Lora. La hija del rockero mexicano Alex Lora se ha caracterizado por no tener pudor al mostrarse al desnudo, ya sea en programas televisivos (como Acapulco Shore) o portadas de revistas para caballeros.

Celia frecuentemente utiliza sus redes sociales para compartir contenidos sensuales, por lo que ahora con Only Fans puede atreverse más en un espacio dedicado para ello. Sin embargo, esta no es la única opción que utiliza para mostrarse, pues también cuenta con contenido VIP en su página, el cual describe como “sin censuras”.

Aura Cristina Geithner es una de las actrices que se animó con Only Fans (Foto: / Colprensa)

“Aquí me tienes justo como quieres”, es la descripción que utiliza la youtuber Marcela Aguirre, mejor conocida como “La Mars”, en su cuenta, cuya suscripción inicial cuesta 9.99 dólares al mes y 25.47 por tres meses.

La idea para ella surgió a raíz de publicar unas fotografías en lencería negra, que enloquecieron a sus seguidores. Quien se volviera popular gracias a un video en el que anunciaba que desertaba de la escuela ante su “sistema retrógrada”, ha subido 129 fotos y 16 videos.

La actriz y modelo colombiana Aura Cristina Geithner, reconocida por su carrera en México en telenovelas como Secretos del alma y Cielo rojo, anunció que abriría Only Fans. A sus 54 años, utilizó su cuenta de Instagram para invitar a sus fans a suscribirse por 19.99 dólares al mes.

Sabrina Sabrok ha subido más de 10 mil fotos a su cuenta (Foto: Instagram /@sabrinasabrokreal)

“Una mirada, una sonrisa, tu piel seduce y enamora. Hoy es el día. Acompáñame”, escribió. Aunque es de reciente apertura, en su perfil se define como amante de las artes, la naturaleza, la poesía, la música y los viajes; enamorada de lo intangible, sutil y erótico. Asimismo como una persona a la que le gusta jugar con la imaginación y la creatividad.

María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy y Ariel López Padilla, opta por publicaciones con fotos sensuales en redes sociales, pero ahora está decidida a ganar algunos pesos con su intimidad. En días recientes respondió a quienes criticaron su cuerpo, por lo que esa seguridad la llevó a la plataforma.

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, María aseguró que se unió para explorar un nuevo espacio donde se sienta mejor para mostrar todo su contenido visual. “Me di cuenta de que tenía contenido que me gustaba mucho que no estaba compartiendo y que lo más importante era hacerme feliz a mí y que mi tranquilidad no podía depender de alguien o algo. Es una plataforma donde me siento más protegida, menos expuesta”, indicó.

La argentina Sabrina Sabrok, nacionalizada mexicana, es una de las usuarias que más contenido sube a Only Fans. Quien participara de programas como Big Brother VIP o La Hora Pico cuenta con más de 10 mil fotos y 690 videos. En Latinoamérica, otras famosas que se han sumado a la plataforma de moda son la cantante puertorriqueña Noelia y la actriz cubana Lis Vega.

