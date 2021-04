Altair Jarabo dijo “sí”: quién es el empresario y ex cónsul de Francia que se comprometió con la actriz

La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García están comprometidos

La actriz de numerosas telenovelas Altair Jarabo anunció su compromiso con el empresario y excónsul de Francia en México, Frédéric García. Ello después de que mantuviera la identidad de su pareja en secreto durante seis meses de noviazgo y adelantara a sus seguidores que tenía una sorpresa para ellos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de múltiples antagónicos comunicó la noticia con mucha emoción: “Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos!, ¡me caso con este hombre maravilloso!”, escribió la actriz junto a una fotografía de ambos.

“Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, concluyó.

Anteriormente, Altair ya había hablado sobre su relación, aunque todavía con extremo hermetismo, sin revelar la identidad del novio, y aseguró se encontraba plenamente enamorada y feliz.

Altair Jarabo junto a Frédéric García en un encuentro con Bouchra Boudchiche Boucetta, directora de asuntos para las Américas en Marruecos, el pasado 28 de marzo. FOTO: Twitter/@altairJoficial

Incluso, hace unas semanas a través de sus historias de Instagram, adelantó que daría una sorpresa a todos sus seguidores en relación a su noviazgo, aunque no dio mayor detalles, y en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda habló sobre sus intenciones de contraer matrimonio y de “formar una familia”.

“En este momento estoy en una relación, no lo había dicho antes, pero sí estoy en una relación desde hace tres meses. Va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría casarme y tener hijos. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría”, aseguró Altair según se vio en el canal de YouTube de la periodista.

Aunque no dio muchos detalles sobre cómo conoció a su actual pareja, Jarabo se mostró sumamente confiada y tranquila con la relación que ha entablado con el empresario Frédéric García.

“Estoy en paz, me siento como que puedo ser yo y me siento muy bien. Muy, muy bien (…) Hay que estar en paz, hay relaciones que te quitan el sueño y no puedes dormir, y hay unas en donde estás contento; todo se acomoda y es como debe ser. Y no lo sabes hasta que lo vives”.

¿Quién es Frédéric García, el empresario y excónsul de Francia en México que desposará a la actriz?

En el 2017, Frédéric fue retratado con Enrique Peña Nieto en Chiapas. Según compartió en redes sociales: "Muy importante anuncio de Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade y Gerardo G. Candiani de las primeras Zonas Economicas Especiales celebradas hoy en Chiapas". FOTO:Twitter/@fredericgarcia_

En el 2017, Frédéric García, nacido en Toulouse, Francia, ocupó el puesto 306 de los 300 líderes mexicanos internacional, según el ranking hecho por la revista Líderes Mexicanos. Durante tres años, García fue el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y también fue director general de Airbus Group México, hasta el 2019 .

De acuerdo con la publicación, el empresario de 54 años de edad, ejerció como director de mercadotecnia de Aeropuertos del Suereste (ASUR) en 1999 y como director general de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA) en el 2000.

Además, el ingeniero con especialidad en administración de sistemas industriales por la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) , fungió como cónsul honorario de Francia en Cancún, México, durante el año 2003.

Actualmente, García es director de TransparentBusiness en México, una plataforma de gestión de trabajo remoto que permite a las empresas tener una “mayor productividad” al transparentar las actividades de sus empleados vía remota, fundada por la argentina Silvia Moschini.

De acuerdo con su página de internet, la empresa actualmente tiene contratos con empresas como Visa, Hp, Citi, entre otras.

