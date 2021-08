Manuel Mijares reveló qué tan cerca vive de Lucero

Lucero le escribió a su expareja el tema ‘No pudiste amar así ´ después de que terminaron su relación. (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

Manuel Mijares y Lucero han mantenido una buena relación, incluso en el mes de mayo los cantantes realizaron un concierto vía streaming llamado Siempre Amigos y el intérprete de Para Amarnos Más reveló que su ex esposa tuvo que dar unos cuantos pasos para llegar, pues son vecinos.

Fue a través de una entrevista con el medio TvyNovelas donde el intérprete de El Privilegio De Amar fue cuestionado por su experiencia al trabajar a lado de La Novia de América y confesó su cercanía con ella. “Es muy a gusto, tenemos una muy buena relación, incluso hace algunos meses hicimos un concierto streaming en la casa; digo, somos vecinos y siempre nos hemos llevado muy bien”.

Mijares también se encuentra trabajando junto a su amigo Emmanuel en su concierto "Two'r amigos"(Foto: Instagram/@oficialmijares)

Mijares también comentó que como vecina es una gran persona y no es muy ruidosa. “Sí es muy buena vecina, nunca molesta. No hace fiestas ni nada de eso”, aseguró entre risas y añadió que sus hijos están muy cómodos con esa distancia entre sus padres. “Además, los niños están felices ahí, de un lado a otro, de elevador a elevador lo que hay son 20 pasos”.

En la misma entrevista habló sobre su experiencia como juez en el reality El Retador y detalló que ha mantenido una postura profesional y con una crítica acertada.

La pareja terminó su relación en 2011 (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

“Trato de ser parcial, de no distraerme, porque luego te puedes distraer haciendo notas de la actuación que están presentando. Entonces, más bien procuro enfocarme en ver lo que están logrando en el escenario, trato de ver qué podrían mejorar y cómo mi apreciación los ayudaría. No soy duro, pero sí tengo que ser realista, debo decirles cuando desafinan, y aunque no tenga mucha experiencia en baile o en imitación, trato de ser lo más profesional posible”.

De igual manera habló de cómo es trabajar con Itatí Cantoral. “El papel que está llevando de verdad que es fantástico. Yo no la conocía tanto, o sea, la conocía del medio, pero ahora veo que es muy emotiva, muy empática con los concursantes, sus comentarios son muy atinados, y creo que se ha logrado un muy buen equipo de jurados”.

El reality ha tenido un gran rating, incluso superó a su programa de competencia directa por horario, "Exatlón" (FOTO: Instagram/@Elretador)

Lucero también ha compartido su experiencia con Mijares en el nuevo programa. “Disfrutamos mucho, nos reímos mucho, pasamos momentos muy agradables como jueces ante un talento tan importante que se presenta en este escenario, como artistas es muy rico poder aprender también y verlo a él como el enorme cantante que es, yo con la carrera que tengo”, dijo en una entrevista para Hoy

La Novia de América incluso comentó cómo es su relación con Mijares como exesposo. “No es difícil porque ya que estuviste casada con él, ya todo lo demás es fácil. Realmente es divertido… yo pienso que al final del día que aunque dos personas se divorcien, si siguen siendo amigas, piensan más o menos parecido, tan es así que en la educación de nuestros hijos los dos tenemos las mismas ideas, no es como ‘que estudie canto y el otro ‘que estudie tenis’”.

Lucerito Mijares también ha acompañado a sus padres en el reality (FOTO: Instagram/@luceromexico)

También llenó de elogios al padre de sus dos hijos, pues incluso realizaron un dueto para el tema principal de El Retador. “Lo cantamos Manuel y yo, grabamos la canción que es de José Cantoral, que además es hermano de Itatí, que es juez, lo conocemos de toda la vida y es talentosísimo. Grabamos la canción que es de José Cantoral. Habla de cosas muy emotivas, que el que tiene alma de campeón no importa que se sienta que no está en el número uno”, expresó.

“Grabamos juntos la canción, un gustazo grabar con Manuelito, que de veras siempre lo digo, excelente cantante, yo diría la mejor voz en México que tenemos”, dijo orgullosa la también actriz.

SEGUIR LEYENDO: