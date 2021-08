“Me está costando mucho”: cómo ha sido la vida de Gaby Crassus tras la muerte de Rodrigo Mejía

La antigua conductora de "Al Extremo" confesó que la parte más difícil de haber perdido a su esposo, es el luto de sus hijos (Foto: Instagram @gabycrassus)

Gaby Crassus se sinceró sobre lo difícil que ha sido enfrentar la muerte de Rodrigo Mejía, su esposo, que hace medio falleció tras contagiarse de COVID-19. Según dijo la presentadora, el golpe más duro que recibió fue el tener que aceptar que sus hijos ya no tienen a su padre.

Rodrigo Mejía murió el pasado 11 de febrero, desde entonces la presentadora de TV Azteca ha tenido que sacar adelante sola a sus hijos de tres y seis años mientras al mismo tiempo aprende a sobrellevar su duelo.

“Por algo sigo yo aquí, porque pude haber sido yo, porque yo también estuve contagiada, yo también tuve la enfermedad, pero yo sigo aquí, esa es la realidad, y tengo dos hijos, y la felicidad es una decisión que uno toma los días”, dijo en Venga la Alegría.

Gaby Crasus tiene dos hijos, Matías y Mauro, de 6 y 3 años(Foto: Instagram/@gabycrassus)

Y es que el actor de Cuidado con el Ángel falleció a causa de las secuelas que le dejó el COVID-19. Después de haber superado la enfermedad, la salud de Mejía se deterioró en menos de una semana, pues sus pulmones habían quedado tan dañados por la neumonía que ni internarlo lo salvó.

Crassus fue la responsable de decirle a sus hijos que su padre había fallecido y desde entonces ha tenido que hacerlos conscientes de este hecho y de cómo tienen que salir en familia juntos de su dolor.

“Es lo que también le he querido a decir a mis hijos, que aunque la vida te arrastre, aunque la vida te aviente, aunque te den mil golpes, siempre hay cosas por las que uno se debe de aferrar y siempre hay cosas bonitas y valen la pena para volverte a parar y salir adelante”, comentó la presentadora.

Gaby Crassus también se contagió de la COVID-19, pero sin las mismas secuelas que su esposo (Foto: Instagram/@gabycrassus)

Pese a las dificultades que ha enfrentado en los últimos seis meses sin su esposo, Gaby se niega a ir a terapia, pues piensa que es innecesario ya que comprendió que Mejía desapareció físicamente para siempre y no puede hacer nada, contrario a una separación o una infidelidad.

“Ya acepté que no puedo cambiar lo que pasó, que Rodrigo ya no está, que Rodrigo ya no va a regresar, que no es de yo puedo ir a terapia a solucionar el problema, porque no es una pelea, no es divorcio, Rodrigo murió”, se sinceró.

Aunque Crassus se ha mantenido fuerte a pesar de las circunstancias, hay algo que aún le duele y es que sus hijos tienen que sobrellevar una pérdida tan fuerte desde una edad temprana.

Gaby aseguró que no necesita ir a terapia, porque ha comprendido la pérdida de Rodrigo Mejía (Foto: Instagram/@gabycrassus)

“Lo que todavía no supero es que mis hijos no tengan a su papá, esa parte a mi me está costando mucho, cuando pasas por algo así, híjole, sientes que se te derrumba el mundo. Yo dije ‘¿qué voy a hacer?, ¿Cómo voy a hacer esto yo sola?’, pero me doy cuenta que claro que puedo, y con mis dos vikingos hasta el fin del mundo”, reveló.

Anteriormente en Mimí Contigo, Gaby relató que la mañana en que Rodrigo falleció, esperó a que sus hijos despertaran para darles la noticia, algo que el mayor pudo comprender de forma rápida, pero, por otro lado, su hijo de tres años sigue preguntando por el regreso de su papá.

“Mauro tiene tres añitos, es muy bebé. Mauro no entiende, todavía no tiene esa capacidad de entender lo que está pasando. Mauro todavía pregunta ‘mami, ¿ya va a regresar papá?’ y con el corazón apachurrado le digo: ‘no’. Y se pone serio”, relató.

