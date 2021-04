“Metió su mano para que fuera posible”: Gaby Crassus recibió la vacuna contra COVID-19 el día que Rodrigo Mejía cumplió dos meses de fallecido

Foto: @gabycrassus / IG - captura de pantalla.

Justo a dos meses de la trágica muerte de Rodrigo Mejía, Gaby Crassus recibió la vacuna contra COVID-19: “Él metió su mano para que me fuera posible vacunarme”.

Como un recuerdo del fatídico deceso derivado de las consecuencias del coronavirus, la ex conductora de Al Extremo fue inoculada durante su estancia en Estados Unidos a inicios de este mes.

Crassus compartió este momento con el servicio de salud pública, como parte del proceso de duelo que inició desde que murió su esposo el pasado 11 de febrero.

La presentadora de TV Azteca afirmó que no publicó este acontecimiento para presumir, pero sí aprovechó para dedicarle un mensaje a su marido.

Video: @gabycrassus/ IG.

“El domingo 11 de abril me pusieron la segunda dosis de la vacuna, sí el 11 de abril, el día que mi Ro cumplió dos meses de haber trascendido y estoy segura que él metió su mano para que me fuera posible vacunarme”, escribió al inicio de la publicación que hizo hace unas horas.

“Se los comparto no para presumir o por falta de empatía como seguramente muchos dirán... sino porque he compartido con ustedes como he estado viviendo mi duelo y cada sentimiento que se ha apoderado de mí...”, añadió la comunicadora.

Gaby describió lo que sintió tras recibir la vacuna contra COVID-19, enfermedad que le arrebató la vida a su esposo hace más de dos meses.

“Les confieso que ha sido un cúmulo de sentimientos encontrados... lloré de alegría y agradecimiento por estar finalmente vacunada y a la vez lloré de tristeza, de rabia, de impotencia ya que Ro no tuvo oportunidad de hacerlo y aún así todos los días te digo GRACIAS AMOR porque sé que tú no nos sueltas. TE AMO POR SIEMPRE RO”, aseguró en su cuenta de Instagram.

La conductora añadió la reacción que tuvo su hijo: “No tienen idea la emoción y el alivio de mi hijo Matías al ver que su mamá ya está vacunada”.

Gaby Crassus apenas llevaba 8 años casada con Rodrigo Mejía (Foto: Instagram @gabycrassus)

Aprovechó para resaltar que ahora más que nunca debe reforzar las medidas sanitarias para no exponer a sus seres queridos a la temida enfermedad: “ESTAR VACUNADO NO SIGNIFICA QUE PODEMOS BAJAR LA GUARDIA. Hay que seguir con todas las medidas de seguridad, el cubrebocas, la distancia, el lavado de manos, etc”.

Las últimas semanas han sido complicadas para Gaby Crassus y su familia desde la muerte de su esposo y así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, en la que publica conmovedores mensajes o historias de vida al lado de su esposo para recordarlo.

Hace unos días relató cómo sigue su vida con la ausencia de su marido. Crassus realizó un viaje con sus dos hijos, pero destacó que fue la primera ocasión que lo hizo “sola”, ya que siempre contó con el apoyo y compañía de Rodrigo Mejía.

“Tengo que afrontar que así va a ser de ahora en adelante... Ahora somos una familia de 3 (con un angelote cuidando de nosotros) y aunque todavía no sé cómo...”, añadió en el comentario que acompañó con una fotografía suya al lado de sus hijos en un avión.

Gaby Crassus (Foto: gabycrassus / Instagram)

Rodrigo Mejia murió el pasado 11 de febrero después de haberse contagiado de COVID-19 en enero de este año y aunque ya había superado la enfermedad, las secuelas le arrebataron la vida a los 45 años.

El coronavirus también atacó al padre de Rodrigo. Salvador Mejía, director de Asimetrics y colaborador de MVS, compartió la triste noticia a través de su cuenta de Twitter, donde documentó el proceso de la enfermedad que le quitó la vida a su padre y hermano, el histrión de Fuego en la Sangre y Cuidado con el Ángel.

