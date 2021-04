Gaby Crassus regresa a TV Azteca después de la trágica muerte de su esposo Rodrígo Mejía

Gaby Crassus rompe en llanto en VLA

Después de perder a su esposo Rodrigo Mejía por coronavirus, la conductora Gabriela Crassus dijo que busca honrarlo y que la mejor forma de hacerlo es cuidando de sus hijos. Aunque entre lágrimas explicó a sus compañeros de Venga la Alegría que se encuentra mejor, expresó que ha sido su experiencia más difícil.

Comentó en la transmisión que ha recibido mucho apoyo de sus fanáticos y aprovechó el momento para mandar un mensaje a todos aquellos que han perdido a un ser querido debido al Covid-19. Aseguró que tras la tragedia, si se puede salir adelante y que la mejor forma es hacerlo junto con la familia.

“Yo no tuve una mejor forma de honrar la vida de Rodrigo que con mis hijos. Su papá se fue, pero ahora soy más feliz de estar con ellos. Mis hijos son mi fuerza, mi motor, recibo millones de mensajes, sí se puede salir de esto. No sé cómo, pero vamos a salir adelante”, detalló en el programa en vivo.

Explicó que durante su duelo, le ayudó vacacionar con sus hijos, a quienes se llevó a Disneylandia. Relató que antes de la pandemia, habría planeado esas vacaciones con su esposo, por lo que hizo lo posible por cumplir esa promesa que tenía con él.

Video: Venga la alegría.

Sobre ese mismo viaje, explicó que era lo único que tenía en mente tras perder a Rodrigo, explicó que fue una situación donde por primera vez, sintió la dureza de estar sola, aunque, según su relato, sintió satisfacción de lograrlo. “Lo primero que me pasó en la mente es que debía cumplir esa promesa (de ir a Disneylandia). Con mi mochila como la cargué cuando estaba con él, fui con mis hijos. Como cuando salía con mis hijos antes de esto”, dijo en VLA.

Por otro lado, expresó su agradecimiento a TV Azteca por “no soltarla” tras la tragedia y por mostrar su apoyo cuando se ausentó de la televisión debido al trauma por perder a su pareja. Incluso dijo que la televisora la buscó para su más reciente proyecto Héroes Salvadores que se estrenará el 26 de abril.

“Yo creo que a Rodrigo le hubiera gustado eso. Estoy sumamente agradecida con mi casa, con Azteca, por no soltarme, que siempre he sentido cariño y no estoy sola”, aseguró sobre la nueva oportunidad que le ofrecieron de regresar al canal.

Crassus en Disneylandia

Abundó que el nuevo show le ha enseñado lecciones de vida, como ser más empáticos, y que incluso, las historias que allí contará, le han ayudado a salir adelante, pues están llenas de humanismo. “Héroes Salvadores es un proyecto que es de los más importantes y me ha enseñado que tenemos que ser empáticos”, adelantó sobre le programa.

Invitó a sus compañeros de VLA a acompañarla en la nueva transmisión y les compartió que ellos han sido motivo de inspiración para contar las nuevas historias que compartirá en esta nueva etapa de su vida. Adelantó que son historias que se necesitan en estos tiempos de incertidumbre y crisis, pues darán aliento a las audiencias.

“El programa será los lunes, por tv abierta, son historias, son sentimientos y espero que me acompañen. Todos somos héroes para alguien, y es lo que tenemos que rescatar del día a día. Que se nos dé aliento para seguir en estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo. El programa será a las 7 por a televisión abierta, espero que me acompañen, en Héroes Salvadores todas las noches”, dijo.

