“Los días más duros de mi vida”: Scarlet Ortiz estuvo grave tras contagiarse de COVID-19

La actuación más recordada de la modelo es con la producción venezolana "Mis 3 hermanas" (Foto: Instagram/@ortizscarlet)

Scarlet Ortiz pasó más de 10 días en el hospital tras haber dado positivo a COVID-19 y presentar síntomas graves característicos de esta enfermedad. El martes de esta semana su esposo, Yul Bürkle, compartió un video donde se ve a la actriz saliendo de la clínica en silla de ruedas y la tarde de ayer miércoles decidió hablar al respecto.

Fue a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram donde la venezolana reapareció para agradecer a sus seguidores por su apoyo. “Quiero agradecerles por todos sus mensajes, por toda esa buena vibra tan bella que me mandaron, gracias por desearlo lo mejor a mi familia a pesar de no haber dicho nada al principio (sobre mi contagio)”, dijo la actriz.

Scarlet fue "Miss Sucre" en "Miss Venezuela" del año 1992. (Foto: Instagram/@ortizscarlet)

Scarlet detalló que fueron más de tres semanas que estuvo enferma y que deberá seguir con su medicación. “Tengo 22 días de haber pasado un rato muy amargo creo que de los días más duros de mi vida, pero estoy bien, salí negativa, sigo mi tratamiento en casa, por cinco días más seguiré tomando antibióticos y esteroides, pero lo logré”.

Ortiz detalló cómo empezó con los síntomas y confesó que en su primer chequeo tuvo un mal diagnóstico por parte del médico. “En el momento en que me sentí mal de COVID, fue como una gripe, me hice la prueba y salí positiva. Lamentablemente fui empeorando y a los diez días que decidimos ir al hospital Yul, mi hermana y yo. El primer lugar a donde fui lamentablemente el doctor dijo que era normal que no estuviera respirando bien, que mi oxigenación fuera baja, que me fuera a mi casa a ver televisión a relajarme, que yo iba a estar bien”.

En 2011 ingresó a Televisa para protagonizar la telenovela "Rafaela" (foto: Instagram/@ortizscarlet)

También comentó que su estado de salud era delicado y decidió ir a otra consulta pero en una clínica diferente. “Me encontraba muy mal, yo ya no podía caminar ni respirar, mi hermana gracias a dios, decide junto con Yul y conmigo llevarme al Coral Gables Hospital y es donde me internan por la dificultad de respirar porque cuando checan mi oxigenación en mi sangre es muy baja y me sacan unas placas y ven neumonía en mis dos pulmones”.

La actriz que participó en Yo Soy Betty, La Fea aclaró que no tuvo que ser intubada. “Hubo un momento en que ya no podía respirar por mi cuenta, pero gracias a dios no fui intubada, sino que todo fue con una máscara de oxígeno muy potente y no me lo podía quitar”, la modelo de 47 años tuvo que tomar una pausa porque aún le cuesta un poco de trabajo respirar. “Perdón, todavía me ahogo un poquito. Fueron días horribles, yo solamente les pido por favor que se cuiden, no podemos bajar la guardia. No fue fácil vivirlo pero que maravilloso es estar vivo”.

La actriz también participó en el programa "Rica, famosa y Latina" (Foto: Instagram/@ortizscarlet)

Scarlet reveló que su esposo también dio positivo a COVID-19. “No a todo el mundo le da igual, Yul fue positivo y no tuvo síntomas realmente, fue solo un día que estuvo mal”, y en la descripción de su transmisión la venezolana añadió que tenía la primer dosis de la vacuna contra coronavirus.

Horas después de su en vivo, Ortiz compartió una fotografía de ella misma con un mensaje motivacional. “Respiro y es el recordatorio inconsciente, que debemos hacer consiente, de que se trata del aquí y el ahora. Respiro y agradezco a mi cuerpo que funciona en armonía. Respiren profundo y vamos a llenarnos de fe, amor y respeto. ¡La vida es una vamos a cuidarnos!”.

SEGUIR LEYENDO: