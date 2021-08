“Fui yo quien rompió”: Sofía Aragón canceló su boda con Francisco Bernot

Sofía Aragón confirmó que canceló completamente su boda con Francisco Bernot (@sofaragon)

Hace sólo un par de meses, Sofía Aragón anunció que su boda con Francisco Bernot se pospondría después de haberse comprometido el año pasado en Nueva York y, aunque justificó esta decisión, hoy la presentadora anunció que, pese a los esfuerzos por continuar su relación, han terminado.

Y es que en su momento Sofía borró todo rastro de su prometido de sus redes sociales, pero aseguró a la prensa que la boda planeada para el 13 de noviembre de este año se había pospuesto debido a que ella tenía otros planes en puerta, mismos que su novio estaba apoyando.

Este miércoles Aragón confesó que en realidad, desde que anunciaron que su boda se pospondría, ambos estaban conscientes de que en realidad la habían cancelado, pero decidieron hacer pública otra versión de los hechos porque se dieron un tiempo para asimilar lo que había sucedido. Lamentablemente, la distancia los hizo decidir que no debían permanecer más tiempo unidos.

Sofía Aragón tiene proyectos importantes para su carrera que habrían obstaculizado su boda (Foto: Instagram/@sofaragon)

“Los dos sabíamos desde el 9 de junio que la boda se cancelaba definitivamente, pero acordamos darnos un tiempo para vivir el duelo de manera privada”, dijo la ex reina de belleza en entrevista con la revista ¡Hola!, y agregó tranquila con sus decisiones, que fue ella quien decidió dar por terminada la relación:

“Fui yo quien rompió el compromiso. El enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solamente por las emociones, tienes que usar también la cabeza”, dijo la también presentadora.

La segunda finalista de Miss Universo 2019 no dio la explicación por la cual borró las imágenes de su ex novio de sus redes sociales el junio pasado, pero lo que sí dejó en claro hace dos meses es que para ella lo que sucedía en redes sociales no tenía importancia.

Sofía y Francisco comenzaron su noviazgo en mayo de 2020 y se comprometieron el 30 de diciembre del mismo año (Foto: Instagram/@sofaragon)

Pese a que ya existían especulaciones sobre lo que sucedía con su relación en ese momento, no dejó de lanzar halagos a quien entonces todavía era su prometido.

“Realmente él es un hombre extraordinario, es un hombre que adoro con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe, entonces la gente lo puede percibir de nosotros y creo que eso es lo más importante, creo que eso habla más que mil palabras”, dijo en entrevista con Venga la Alegría hace dos meses.

Sofía Aragón y Francisco Bernot se conocieron en 2019, poco antes de que la presentadora concursara en Miss Universo 2019. A su regreso de la coronación de ese año, Aragón retomó su vida y comenzó un noviazgo con Bernot en mayo de 2020.

Su relación fue estable y en varias ocasiones Sofía compartió en sus redes sociales los momentos felices junto a su pareja, quien siempre la acompañó en cada paso que decidió realizar para mantener su carrera en el espectáculo.

Sofía Aragón no dio detalles acerca de su ruptura con Bernot, pero aseguró haber sido ella quien tomó la decisión (Foto: Instagram/@sofaragon)

El 30 de diciembre del 2020, justo a tiempo para cerrar el año con broche de oro, la joven pareja dio el siguiente paso y decidió comprometerse tras poco más de medio año de noviazgo.

Lamentablemente, fue el pasado 22 de junio cuando la presentadora destapó que tenía un nuevo proyecto en pie, el cual había obstaculizado su camino al altar, posponiendo indefinidamente su boda.

“Tenemos un proyecto muy interesante en pie, es algo que me tiene muy motivada y estoy a un paso de cerrar, y sería a finales del año. Entonces, lamentablemente si esto sucede, no podría tener mi boda en ese momento y se tendría que posponer, entonces para no tener este conflicto de intereses, de tener las dos cosas en el aire, hemos decidido posponer la boda”, dijo Sofía. Bernot, por su parte, no volvió a hablar del tema.

SEGUIR LEYENDO: