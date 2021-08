El caballo y yo”: así reapareció Vadhir Derbez al lado de un tierno amigo y la reacción de Aislinn Derbez

Foto: Instagram @vadhird

Vadhir Derbez causó sensación en redes sociales con una fotografía donde posó junto a un caballo. El actor recibió una ola de halagos de sus seguidores y sus amigos salieron se manifestaron con algunas bromas.

Este jueves, Vadhir Derbez sorprendió a sus seguidores de Instagram con un par de fotografías que se tomó en compañía de un amigo muy especial, pues el actor de El mesero fue capturado a lado de un hermoso caballo café.

El hijo de Eugenio Derbez se mostró muy orgulloso por el resultado fotográfico que obtuvo bajo el lente del también actor Alosian Vivancos. Por ello, decidió compartirlas con sus casi 6 millones de seguidores, a quienes les preguntó quién había posado mejor.

“El caballo y yo dando el mame. ¿ A quién le salió mejor? jaja”, escribió Vadhir en tono de burla.

Los primeros en comentar la publicación fueron sus amigos. Alosian, con quien hace unas semanas salió de viaje junto a su hermana Aislinn Derbez y Jonathan Kubben, inició con los divertidos comentarios respecto a la apariencia del actor y su caballo.

“Están bien guapos pero se la maman, chavos”, comentó Alosian. “Aquí nadie le hace nada a nadie”, respondió el protagonista de Como si fuera la primera vez.

Le siguió Jesse Huerta, vocalista del grupo Jesse y Joy. El intérprete de ¿Con quién se queda el perro? hizo alarde sobre la estatura de Vadhir Derbez, pues era evidente que sus 1.75 metros no se alcanzan al tamaño de un caballo adulto.

“El caballo te la mató como por 80 centímetros”, publicó el cantante. “Te mamaste”, contestó el actor entre risas.

El influencer Rafa Picard continuó con los chascarrillos hacia el actor. “Tirando rostros los dos”, comentó sobre el singular gesto que hizo Vadhir Derbez en la foto. Su hermano José Eduardo Derbez no se quedó atrás añadió: “Al fotógrafo”.

Sus comentarios rápidamente llamaron la atención del oriundo de la Ciudad de México, quien no tardó en responderle a su hermano mayor: “Idiota, es que tu ya hubieras estado con el caballo y pues así no”,

Por otro lado, la comunidad de seguidores del actor hizo que la publicación subiera de tono, pues en lugar de burlarse de las fotografías escribieron frases subidas de tono hacia Derbez.

“No sé a cuál subirme primero”, “Como me los recomendó el doctor”, “¿Por qué me enamoré de ti?”, “Vadhir siempre tan sexy”, “A ti te sale increíble”, “¿Dónde estaba el caballo? yo sólo te vi a ti”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Vadhir Derbez es un actor mexicano descendiente de la Dinastía Derbez. Inició su carrera artística desde los 6 años y hasta la fecha no ha parado de participar en múltiples proyectos, desde películas como Exorcismo en el séptimo día y El tamaño si importa, hasta series y programas de televisión.

Este miércoles, el hijo del famoso comediante mexicano reveló que procura no pedirle apoyo a su papá y trata de construir su propio camino en la industria cinematográfica. Y es que, de acuerdo con el actor, parte del público mexicano piensa que consigue sus papeles gracias a la figura que es Eugenio Derbez.

“Fíjate que no, porque la gente de por sí ya me adjudican eso, lo que he tratado de hacer es seguir trabajando para otro lado”, comentó en entrevista para Montse & Joe.

A pesar de que Vadhir ha intentado desprenderse un poco del peso que conlleva su apellido, considera que sus triunfos siempre van a estar ligados a su familia, principalmente a su papá, aunque también ha sido constantemente ligado a sus hermanos Aislinn y José Eduardo.

