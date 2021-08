El regaño de Galilea Montijo a Shanik Berman en plena transmisión de “Hoy”

El momento incómodo surgió después de que se diera informes sobre la salud de Vicente Fernández (Fotos: Instagram @galileamontijo / @shanikberman)

Durante la emisión del programa Hoy, después de que se diera el último informe sobre la salud de Vicente Fernández, Shanik Berman mencionó que a pesar de haber cancelado su boda religiosa, Alex Fernández dará un concierto. Ante ello, Galilea Montijo le explicó que el procedimiento quirúrgico que se le hizo al cantante tiene una caducidad, resaltando que ella lo único que quería era “irse al chisme”.

“Dijeron que pospusieron la boda de Alex hasta que no se curara su abuelo, sin embargo sí se va a presentar en un concierto Alejandro Fernández”, señaló Berman. Posteriormente Galilea y los demás conductores trataron de simplificar lo que conlleva una traquiostomía. “Pero tú luego luego te quieres ir al chisme, mija... ¡Ay, güera!”, expresó la conductora del matutino.

Montijo señaló que Berman sólo quiere irse al chisme (Foto: Instagram @galileamontijo)

Montijo no fue la única que reaccionó ante el comentario de Berman, pues también Andrea Legarreta mencionó que dejando de lado la salud de “El Charro de Huentitlán”, " son decisiones personales” que decidió tomar Alex Fernández.

Asimismo, Galilea cerró el tema aclarando que la traquiostomía es una procedimiento quirúrgico que tiene un limite para poder se removida y que no afecte el habla.

Por otro lado, no es la primera vez en que ambas conductoras protagonizan una momento incómodo durante el programa, pues hace unos años, Montijo no dejaba que Berman llevará a cabo su labor como comunicadora, pues mientras trababa dar una nota sobre Irán Castillo y Mario Domm no la dejaba de cuestionar entorno a el tema.

“¿Tú qué traes desde que llegué? No te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas. Yo estoy tratando de opinar como periodista. Nosotros también tenemos derecho a opinar”, le reclamó Berman a Galilea.

No es la primera vez en que Berman y Montijo protagonizan un momento incómodo durante el programa (Instagram: shanykberman)

“Entonces, como dices tú, vámonos respetando”, añadió la periodista a la conductora. Galilea reaccionó de una manera que sorprendió a Legarreta y Raúl Araiza: “¿Quieres pintar rayita conmigo?”.

Shanik Berman decidió abandonar la toma e irse a refugiar en los brazos de la entonces productora Carmen Armendáriz, al grado de llegar a las lagrimas.

Sin embargo, Montijo y Legarreta siguieron con las risas y burlas, mientras que Raúl Araiza trataba de calmar el ambiente.

Galilea Montijo hizo llorar a Shanik Berman durante una emisión del matutino (Foto: @galileamontijo/Instagram)

En octubre del año pasado surgió un situación similar cuando Galilea Montijo emitió una serie de comentarios hacia Berman que no gustaron mucho a su público, pero fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien salió en defensa de su colega y catalogó a la conductora como “una majadera” y “agresiva”.

En la emisión de esta mañana, Galilea Montijo realizó varios comentarios reprobando la conducta que Shanik Berman ha tenido en el pasado e incluso la despreció al aire al negarle un beso.

Infante ha defendido a Berman de las acciones que ha tenido Montijo en su contra (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

Todo comenzó cuando en la sección de Las Calientitas del Espectáculo, Galilea le recordó a Shanik el comportamiento que tuvo una semana antes en contra Anel Noreña, justo por la demanda que interpuso en contra de Alejandra Ávalos.

En aquella ocasión, la ex esposa del “Príncipe de la canción” se presentó para hablar de los detalles del proceso legal por daño moral hacia la cantante, pero Berman intervino e incluso aseguró que Manuel José canta mejor que José Joel: “No creo que han vulnerado tu honor diciendo que el hijo no reconocido de José José canta mejor que tu hijo, porque es un poco la verdad”.

Este comentario, según Montijo, habría molestado a Anel Noreña quien esta mañana acudiría a reclamar a la rubia periodista.

Los comentarios de la conductora subieron tanto de tono que la misma Shanik Berman aceptó su error y aseguró que ofrecería una disculpa en el segmento al lado de la ex esposa de José José, su abogado y Laura Núñez.

