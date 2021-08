Vicente Fernández Jr. descartó que su padre tenga terrible mal y aseguró que El Potrillo sí lo visita

El cantante mexicano, Vicente Fernández. EFE/Francisco Guasco/Archivo

La salud de Vicente Fernández aún se mantiene bajo vigilancia del equipo médico que lo cuida desde que fue internado de emegerncia a causa de una caída que le provocó una lesión cervical, los detalles de salud han sido compartidos de a poco, pero es su familia quien ha intentado mantener la calma entre sus seguidores y dar algunas muestras del estado que guardan desde el accidente.

Desde redes sociales han dado cuenta de cómo de algunos partes médicos y hasta compartido algunas fotografías de aliento ante la situación, los últimos en dar muestras de esta situación es: Vicente Fernández Jr.

El también cantante habló del estado de salud de su padre, quien ha permanecido internado desde hace casi un mes.

“No hagan caso de chismes, la verdad la tienen aquí con los doctores”, respondió ante la versión de que “El Charro de Huentitán” tiene “síndrome de Guillain-Barré”.





Fue el mayor de los Fernández quién reaccionó molesto ante las especulaciones en torno a la salud de su padre, en entrevista con los medios de comunicación y las cámaras de El Gordo y la Flaca, habló de la situación que embarga a su familia.

“No hagan caso, la verdad la tienen con los doctores”, respondió furioso e incluso destacó las razones de la situación sentimental de su sobrino Álex Fernández.

“Qué importa, no hagan preguntas estúpidas”, sentenció ante los medios de comunicación.

En entrevista con Sale el Sol, Vicente Fernández Jr. pidió no hacer “caso de los chismes” y recordó que no es justo hacer caso de las versiones que circulan lejos de los partes médicos y sus propias versiones.

“Cómo lo tomo, pues igual que ustedes estamos, yo creo que ustedes también están molestos y porque ustedes están aquí de día de noche y para que alguien saque una mentira pues no es justo, pero ustedes tienen la línea directa con los doctores”, confirmó.

Habló incluso de las visitas que hace diario tanto su padre Doña Cuquita como su hermano Alejandro: “Yo soy el único el que he estado saliendo por el respeto, pero les pedimos toda mi familia que no hagan caso de chismes ni de informaciones falsas para dar una información al público”.

Fotografía de archivo fechada el 6 de octubre de 2019, que muestra al cantante mexicano Vicente Fernández durante un concierto en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Vicente Fernández Jr. explicó para los medios de comunicación que lo publicado por la revista mexicana eran mentiras para opacar la atención que se le da a su padre y contó para las cámaras de Venga la Alegría: “Esa publicación es mentira porque están viendo ustedes a los doctores, quienes han sido responsables por los diversos partes médicos difundidos entre la prensa de espectáculos”.

Un reportero de Venga la Alegría, que se encontraba realizando preguntas al mismo tiempo que varios periodistas más, le pidió a Vicente Fernández Jr. su opinión con respecto a la cancelación de la boda de su sobrino Álex Fernández, lo cual terminó por molestarlo.

“¡Yo no sé! ¿Qué puedes opinar tú? Bueno, ¿qué es lo que importa? Por supuesto que la salud. Entonces no hagan preguntas estúpidas. Sé que están trabajando, y con el respeto que merece su trabajo ¿qué puedes esperar que yo piense de que se cancela un evento? ¿Qué es más importante? Por favor no hagan preguntas que no vienen al caso”, concluyó Vicente Fernández Jr.

Fue ayer cuando Álex Fernández confirmó si situación sentimental al lado de Alexia a través de redes sociales: “El amor y los compromisos de vida no se posponen porque se llevan en el corazón, las celebraciones y los eventos sí, es por eso que hemos decidido posponer la fecha de la celebración de nuestra boda religiosa para el momento en que mi Tata pueda festejar con nosotros nuestro amor, como se debe, en familia, juntos. Alexia y Alejandro”.

