Alfredo Adame ofrece una gran suma a quien dé información del paradero de Laura Bozzo

Alfredo Adame había prometido a Laura Bozzo sacarla del país o meterla a la cárcel, algo que casi logró (Fotos: Cuartoscuro // Televisa)

Después de que Alfredo Adame revelara que él fue quien denunció a Laura Bozzo ante las autoridades por el delito de evasión fiscal, la tarde de este miércoles el actor ofreció una gran cantidad de dinero para quien le diga dónde se encuentra la presentadora peruana.

Fue a través del programa Chismorreo donde Adame fue cuestionado por el paradero de Bozzo, pero aseguró que desconoce dónde se encuentra y anunció que el día jueves ofrecerá 100 mil pesos a quien le brinde información al respecto. “Mañana voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el Rey Grupero cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”, aseguró el actor.

Diana Golden, exesposa de Adame, ha asegurado que el actor necesita ayuda profesional para contener su agresividad (Foto: Infobae México.)

También aprovechó su espacio en el canal seis para recordar los problemas de Laura con la ley peruana. “Acuérdate que Laura Bozzo llegó de Perú con cuatro años de arraigo y acuérdate que estuvo en un estudio de televisión, estaba acusada de narcotráfico, de lavado de dinero, de tener recursos de procedencia ilícita y estaba relacionada con tres asesinatos”.

En otra parte de la entrevista relató cómo fue que se enteró del fraude fiscal de la conductora: “Me contacta una mujer y me dice que ella tiene pruebas de que Laura es una fraudulenta, ´a nosotros nos vendió un condominio e hicimos un contrato de compra-venta ante notario y a los cuatro meses no iba y no llegaba, empezamos a sospechar algo, hablamos con el notario y dijo que tenía que venir a firmar de que está libre (de cualquier problema legal)´”.

El actor también ha tenido problemas con Carlos Trejo y "El Rey Grupero" (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Alfredo continuó su relato revelando las supuestas cifras de la deuda: ”Resulta que el condominio está entregado y embargado en Hacienda a garantía de un crédito fiscal del 2012, y (lo de de la venta) fue en el año 2017. El primer delito es evasión fiscal por 12 millones y el SAT la invitó a arreglarse y nunca quiso, después le llamaron la atención fuertemente, entonces fue y entregó el condominio como garantía, pero al día de hoy entre multas, recargos y actualizaciones ya son 80 millones de pesos”.

Adame decidió denunciar ante el SAT el supuesto acto ilícito de la presentadora. “Le hablo a mi abogado fiscalista que tiene miles de amigos en el SAT y resulta que sí, ella había entregado ese departamento por lo que estaba embargado, le dije a mi abogado: ‘denúnciala y te doy los nombres y todo eso’. Desde hace ocho meses comenzaron a investigar y se dan cuenta de que sí vendió la propiedad; la llaman a cuentas para que se presente y no va hasta que los del SAT se hartan y presentan las evidencias ante un juez”, finalizó el actor.

Alfredo Adame aseguró que él mismo comprobó la información que le proporcionaron y se contactó con el SAT (Fotos: Cuartoscuro)

Por lo que la tarde de este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra de la conductora peruana, quien ahora podría ser arrestada en varios países del mundo.

Otra de las denuncias que enfrenta la peruana es la que hicieron Gabriel Soto e Irina Baeva por un supuesto daño moral, pues Laura afirmó públicamente hacia la actriz es una “hija de pu*a, una descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta” y también fue en contra del actor. “piensa con los genitales en lugar de la cabeza” y que “lo nombró el desgraciado del año”.

